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Empreendedorismo dos servidores ganha espaço em feira promovida pela Prefeitura de Lagarto

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A Prefeitura de Lagarto realizou, nesta terça-feira, 20, uma programação especial em comemoração ao Mês do Servidor, cuja data é celebrada no dia 28. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal da Administração (Semad), reuniu serviços de saúde e bem-estar, atividades de conscientização e a Feira do Servidor Empreendedor, com o objetivo de reconhecer a contribuição dos funcionários públicos e valorizar seus talentos. A programação aconteceu no Centro Administrativo e contou com a participação de diferentes secretarias municipais e instituições parceiras, promovendo um dia de cuidado, integração e incentivo ao empreendedorismo entre os servidores.

A Feira do Servidor Empreendedor, espaço dedicado à exposição e comercialização de produtos feitos pelos próprios funcionários públicos, foi uma iniciativa que deu visibilidade às habilidades dos servidores em áreas que vão além de suas atribuições profissionais, incentivando a geração de renda e a troca de experiências. Entre os servidores que comercializam na Feira estava a diretora de Recursos Humanos (RH), Carolyne Stefany, apresentando e comercializando bolos e doces.

Ela destacou a importância de ações que reconhecem os profissionais e suas potencialidades. “É uma satisfação participar de uma iniciativa que reconhece a importância dos servidores e valoriza as habilidades que cada um desenvolve também fora do ambiente de trabalho. A Feira do Servidor Empreendedor é uma oportunidade de compartilhar talentos, incentivar a geração de renda e promover a integração entre os colegas. Esse olhar da gestão municipal demonstra que valorizar o servidor também é reconhecer suas potencialidades e cuidar de quem contribui diariamente para o funcionamento dos serviços públicos”, pontuou Carolyne.

A vice-prefeita Suely Menezes participou da programação e, em seu discurso, ressaltou a importância dos funcionários públicos para o funcionamento dos serviços municipais e para o atendimento às necessidades da população. Ela também parabenizou os profissionais pelo seu dia. “Quero parabenizar todos os servidores municipais pelo seu dia e reconhecer a importância de cada um para o desenvolvimento de Lagarto. São profissionais que, com dedicação e compromisso, contribuem diariamente para que os serviços públicos cheguem à população. Este mês é uma oportunidade de agradecer pelo trabalho realizado e de demonstrar que cada servidor tem um papel importante na construção de uma cidade melhor”, celebrou.

Uma das responsáveis pela organização da programação, a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Elaine Soares, também destacou o propósito da programação, que reúne iniciativas de cuidado, integração e reconhecimento dos profissionais que atuam na administração municipal. “A programação do Mês do Servidor foi pensada para reconhecer quem faz a administração municipal acontecer todos os dias. Além de homenagear os profissionais, queremos proporcionar momentos de cuidado com a saúde, bem-estar, aprendizado e integração. A Feira do Servidor Empreendedor também permite que os colegas conheçam e valorizem os talentos uns dos outros, mostrando que cada servidor tem habilidades e experiências que merecem reconhecimento”, ressaltou.

Também presente no evento, o secretário-executivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Empreendedorismo (Semdee), Genildo Souza Cruz (Nininho da Bolo Bom), reconheceu a importância dos servidores públicos e destacou o avanço do empreendedorismo no município. “Lagarto tem uma cadeia produtiva que a diferencia dos demais municípios. É importante reconhecer o empreendedorismo dos servidores, que, além de contribuírem para o funcionamento da administração pública, também movimentam a economia e participam do desenvolvimento econômico do nosso município. Uma iniciativa como essa dá visibilidade a esses talentos e mostra que o empreendedorismo está presente em diferentes setores da nossa sociedade”, destacou.

A programação também contou com uma palestra ministrada pela analista técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Priscila Martins. Com o tema “Empreendedorismo: quais as habilidades para empreender?”, ela falou aos servidores que já empreendem ou que desejam abrir o próprio negócio no sentido de que eles reconheçam as suas habilidades e entendam o que precisam desenvolver para tirar suas ideias do papel. Ela também reconheceu a importância da ação promovida pela gestão municipal.

“Cada pessoa tem características e potencialidades que podem contribuir para o sucesso de um empreendimento. Por isso, é importante olhar para si, identificar seus pontos fortes e buscar conhecimento para transformar uma ideia em uma oportunidade de negócio. Essa iniciativa também mostra como a Prefeitura, ao promover ações como essa, contribui para a qualificação dos servidores e incentiva o crescimento deles dentro e fora do serviço público”, destacou Priscila Martins.

Serviços

Além das atividades voltadas ao empreendedorismo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) participaram da programação com espaços dedicados à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Entre os serviços disponibilizados estavam testagens rápidas e aconselhamento, vacinação, além de ações relacionadas à campanha Outubro Rosa.

Os servidores também tiveram acesso à aferição da pressão arterial e medição da glicemia, orientações sobre autocuidado, dicas de maquiagem e atendimento psicológico, entre outras atividades que buscaram proporcionar aos servidores um momento de atenção à qualidade de vida, aproximando os serviços dos profissionais que atuam diariamente no município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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