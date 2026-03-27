Empreendedorismo feminino transforma histórias e impulsiona negócios em Lagarto

Em Lagarto, muitas trajetórias de coragem, dedicação e iniciativa passam pela Sala do Empreendedor Luzia Dória de Carvalho (Dona Sinhazinha), espaço que tem contribuído para transformar ideias em negócios e oportunidades para mulheres que decidiram empreender. Por meio de orientações, capacitações e acompanhamento técnico, a Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (Semdee), tem sido um importante ponto de apoio para mulheres que buscam iniciar ou ampliar suas atividades comerciais. Ao longo dos últimos anos, diversas empreendedoras locais encontraram no espaço o suporte necessário para formalizar seus negócios, melhorar a gestão e conquistar novos clientes.

Mais do que números ou serviços prestados, o trabalho realizado tem ajudado a fortalecer a autoestima e a autoconfiança de mulheres que passaram a enxergar no empreendedorismo uma possibilidade concreta de independência financeira e crescimento pessoal. Pequenos negócios nas áreas de alimentação, beleza, artesanato e comércio vêm ganhando visibilidade, gerando renda e contribuindo diretamente para a economia do município. De acordo com dados da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, atualmente, Lagarto possui 1.245 microempreendedoras em diversos nichos econômicos.

Segundo um levantamento feito pelo órgão, 142 mulheres estão inscritas no setor de beleza, sendo 98 cabeleireiras e 44 atuando em atividades diversas ligadas a esse setor. As promotoras de vendas somam 81. Já na gastronomia, 50 mulheres estão empreendendo em cantinas e 38 em lanchonetes. O ramo de vestuário e acessórios também ganha destaque com mais de 170 empreendedoras inscritas na Sala, o que demonstra o protagonismo da mulher lagartense no desenvolvimento econômico do município, inclusive, na contribuição da geração de emprego.

O secretário executivo da Semdee, Genildo da Souza Cruz (conhecido como Nininho da Bolo Bom), destaca que ao incentivar o empreendedorismo feminino, a gestão municipal reconhece o papel das mulheres no desenvolvimento do município. “A Sala do Empreendedor tem sido um espaço de acolhimento e orientação para muitas mulheres que desejam iniciar ou estruturar seus negócios. Ver essas empreendedoras conquistando autonomia, gerando renda e acreditando cada vez mais no próprio potencial é algo que, enquanto gestores municipais, nos motiva a continuar ampliando esse trabalho”, afirma.

De acordo com o diretor da Sala do Empreendedor, Rafael Evangelista, cada atendimento representa uma oportunidade de transformação na vida de quem decide empreender. “Nosso objetivo é oferecer orientação e apoio para que essas mulheres tenham segurança ao iniciar ou desenvolver seus negócios. Muitas chegam com uma ideia e, com o acompanhamento que recebem aqui, conseguem estruturar melhor suas atividades e crescer de forma organizada”, explica.

Para muitas lagartenses, empreender deixou de ser apenas uma necessidade e passou a ser também um caminho de realização, mostrando que quando recebem incentivo, orientação e oportunidades, elas conseguem transformar desafios em conquistas e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do município.

Entre as histórias que passam pela Sala do Empreendedor estão as de mulheres que, com dedicação e suporte técnico, conseguiram dar novos passos em suas trajetórias profissionais. É o caso da artesã Magaly Araújo, que confecciona biscuit e patchwork. Segundo ela, a experiência com o apoio da Sala do Empreendedor ajudou no crescimento do seu comércio. “Com o apoio da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, nós artesãs tivemos mais visibilidade e participação nas feiras culturais, tanto aqui no município de Lagarto como também nos municípios circunvizinhos”, relata.

Para a empresária Raquel Oliveira, que atua como prestadora de serviços para uma empresa de vendas pela internet, o suporte recebido pela Sala do Empreendedor ajudou na formalização do seu negócio. “Ser microempreendedor é participar de certa forma da dinâmica da economia de um país, estado ou município. Enquanto microempreendedora, eu me sinto produtiva, e com perspectivas de ascender financeiramente contribuindo com a economia, exercendo os meus direitos e deveres dentro da legalidade. Eu acredito no meu potencial e tenho força de vontade para trabalhar”, pontua.

Além de contribuir numericamente com o progresso, de 2025 a este ano, as mulheres também tiveram espaço de fala em diversos eventos promovidos pela Sala, a exemplo do ‘Café com Crédito’, que reuniu empreendedoras para dialogar sobre oportunidades de financiamento, acesso a linhas de crédito e estratégias para ampliar seus negócios. Além deste, outro momento marcante foi o encontro ‘Café, Legado e Prosa’, que proporcionou um ambiente de troca de experiências entre as empreendedoras.

Elas também participaram de duas caravanas, neste ano, sendo a primeira para a 5ª edição da Feira de Agronegócios Sealba Show, em Itabaiana, que reuniu agricultores e empresários de todo o país, e contou com diversos eventos a exemplo de leilões, além de palestras e fóruns sobre inovação no campo e tecnologias agrícolas. Já em março deste ano, as MEIs lagartenses também marcaram presença na Caravana Sebrae Delas, realizada pelo Sebrae, uma imersão que contou com palestras de alcance nacional, além de outras atividades voltadas ao desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, ampliando seu acesso a novos conhecimentos e redes de contatos.

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, tem fortalecido o compromisso de garantir melhores estratégias para empreender, o que permite também às mulheres um caminho de realização, para além da necessidade. Essas histórias ganham ainda mais significado, mostrando que quando há incentivo, orientação e oportunidades, as mulheres conseguem transformar desafios em conquistas e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do município e de si mesmas.

Esta produção é parte integrante do especial Mulheres em Foco, que reúne reportagens feitas pelas equipes de Jornalismo e de Marketing da Prefeitura de Lagarto, vinculadas à Secretaria Municipal da Comunicação (Secom). As reportagens destacam o protagonismo das mulheres em diversas frentes de atuação no município, seja na gestão municipal, na cidade ou nas comunidades que compreendem o território lagartense.

Fonte: Prefeitura de Lagarto