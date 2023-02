Empreendimento do Grupo Farmac chega a Lagarto

Lagarto e região recebe um empreendimento do Grupo Farmac. Se trata de uma nova e moderna unidade das lojas DouglasMed que acabou de inaugurar sua quinta loja no estado e agora conta com uma loja no centro de Lagarto trazendo mais praticidade e comodidade a população do centro-sul sergipano. Com toda a variedade de produtos que você encontra nas demais unidades das lojas de Aracaju você também encontrará na DouglasMed de Lagarto!!

– Produtos ortopédicos

– Camas hospitalares

– Meias medicinais

– Fraldas geriátricas

– Cadeiras de rodas

– Aparelhos médicos

– Curativos especiais

A loja DouglasMed de lagarto fica na praça Rosendo Ribeiro de Souza, 127 – Centro e o telefone é 79 3214-0240