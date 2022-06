Empresa abre 40 vagas de trabalho em Lagarto; saiba como concorrer

Mais uma empresa está se instalando em Lagarto. Trata-se do Atacarejo Braúna, que deve gerar aproximadamente 40 vagas de empregos nas mais diversas áreas do ramo. Por isso, os interessados devem ficar atentos pois a seleção será realizada pelo Núcleo Apoio ao Trabalhador (NAT) do Município.

Por isso, a Prefeitura de Lagarto informou que os interessados em ocupar as vagas deverão enviar seus currículos ao NAT de forma presencial, ou de maneira virtual para os endereços de e-mail: comercialbrauna[email protected] ou [email protected]

“A partir da próxima quarta-feira feira, 22 de junho, a sede do NAT está aberta para acolher a primeira rodada de entrevistas presenciais para os cargos na área de frente de loja (operador de caixa, repositor e conferente) com atendimento aos candidatos agendados previamente por e-mail ou presencialmente das 8h às 16h”, acrescentou a gestão municipal.

O NAT está situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, no centro de Lagarto.