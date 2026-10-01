Empresário Geraldo Majella declara apoio a Alessandro Vieira

O empresário Geraldo Majella declarou apoio à candidatura do senador Delegado Alessandro Vieira (MDB) à reeleição para o Senado Federal. A manifestação amplia o grupo de lideranças e representantes do setor produtivo que têm se aproximado da candidatura ao longo da campanha.

A adesão também foi acompanhada pelo empresário lagartense Joãozinho de Solinha, segundo suplente da chapa de Alessandro. Natural de Lagarto, Joãozinho passou a integrar oficialmente a composição ao lado do senador durante a convenção estadual do MDB, realizada em julho.

Para Joãozinho de Solinha, a chegada de novos apoios demonstra a importância do diálogo com diferentes segmentos de Sergipe e reforça a construção de uma caminhada que reúne representantes de diferentes municípios e áreas de atuação.

“Recebo com muita alegria o apoio de Geraldo Majella. É uma pessoa que conhece a realidade do nosso estado, tem sua trajetória construída no setor empresarial e sabe da importância de discutir os caminhos para o desenvolvimento de Sergipe. Nosso papel é seguir dialogando, ouvindo as pessoas e apresentando as demandas dos municípios e de quem trabalha e produz no nosso estado”, afirmou.

A manifestação de Geraldo Majella se soma a outras declarações públicas de apoio recebidas por Alessandro durante a campanha. Em setembro, o ex-secretário de Esporte de Simão Dias Marcelo Carregosa também anunciou apoio ao senador após encontro com Joãozinho de Solinha.

A presença de Joãozinho na chapa tem aproximado a candidatura de diferentes setores e municípios do interior sergipano. Em agendas recentes, o empresário tem acompanhado Alessandro em encontros com lideranças, empresários e representantes da sociedade, incluindo compromissos realizados em Lagarto.

Fonte: Assessoria de Comunicação