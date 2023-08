Empresas associadas ao CSI Monteiro Bispo inovam com o lançamento de programas exclusivos

O Centro de Serviços Imobiliários (CSI) Monteiro Bispo, situado no centro da cidade de Lagarto, segue inovando. Desta vez, as empresas lagartenses associadas ao Centro realizaram o lançamento de programas exclusivos para quem quer personalizar a sua casa própria e/ou regularizar o seu imóvel. Conheça!

PROGRAMA LAR IDEAL: padronização e personalização da sua casa própria.

A JHR Construtora lançou com exclusividade o programa Lar Ideal, em 12 de julho de 2023, desenvolvido para padronizar e personalizar a sua casa própria, melhorando a comunicação e transparência entre a construtora e você cliente, superando todas as suas expectativas.

O Lar Ideal oferece modelos de plantas e fachadas, onde o cliente pode escolher as melhores combinações de cores e revestimentos para bancadas, pisos, rodapés e paredes de toda sua casa.

O programa é recheado de diferenciais, indo desde a escolha do seu terreno até a entrega das chaves do seu Lar Ideal. Para realização da tão sonhada construção, você escolherá o seu projeto ideal desenvolvido por arquitetos e engenheiros da PROJMAIS Arquitetura e Engenharia, com a melhor viabilidade técnica e econômica, e o melhor, garantindo a qualidade da sua obra e o conforto da sua moradia.

Todos os elementos associados ao programa Lar Ideal ostentam um selo de excelência, demonstrando o compromisso máximo com o sonho da aquisição da casa própria. Os interessados são convidados a participar da construção e experimentar a verdadeira essência do Lar Ideal.

Programa Lar Ideal já é sucesso 1 de 6

PROGRAMA REGULAR: Saia do recibo! Regularize seu imóvel para escritura.

A Monteiro e Oliveira Empreendimentos lançou o Programa Regular, em 04 de agosto de 2023, criado para dar uma identidade ao processo de Regularização Fundiária Urbana conhecido como REURB.

A REURB é um conjunto de medidas ambientais urbanísticas e registrais com a finalidade de registrar as propriedades incorporando os imóveis SEM ESCRITURA ao ordenamento territorial urbano.

O programa é para quem possui imóvel no recibo, ou seja, aquele que não possui escritura pública. O Regular é um processo simplificado, rápido e de baixo custo.

Com o título de propriedade em mãos seu imóvel terá maior valor de mercado, você terá maior facilidade de crédito e maior predisposição para venda, além de ampliar a segurança jurídica do seu patrimônio.

Programa Regular já levou alegria para muita gente 1 de 5

Como surgiu o CSI Monteiro Bispo?

A partir da percepção de problemas de integração nos projetos e processos para implantar um loteamento e até mesmo para construir uma pequena edificação, surgiu o Centro de Serviços Imobiliários Monteiro Bispo. Ele é associado a empresas que integram diversas áreas de conhecimento, como projetos de arquitetura e engenharia, regularização de obras/imóveis/empreendimentos, incorporação imobiliária, construção civil e transações imobiliárias como compra, venda e aluguel de imóveis.

O CSI foi criado para conectar as empresas associadas (PROJMAIS ARQUITETURA E ENGENHARIA; JHR CONSTRUTORA; MONTEIRO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS; CASA RICA IMOBILIÁRIA) através de uma gestão empresarial conjunta e centralizada, oferecendo produtos, soluções e serviços imobiliários personalizados em um só lugar, atuando com ética, qualidade e compromisso, buscando entender e atender às expectativas dos nossos clientes e parceiros, com respeito e cordialidade.

O Fundador e CEO do Centro de Serviços Imobiliários Monteiro Bispo, João Henrique Monteiro Bispo é empreendedor, técnico em transações imobiliárias e engenheiro civil com mais de uma década de experiência no setor privado e público. Criou sua primeira empresa aos 25 anos, foi aprovado em concurso de nível superior antes de se formar e agora traz um modelo de negócios inovador que oferece produtos, soluções e serviços imobiliários personalizados em um só lugar.

No CSI, através dos programas Regular e Lar Ideal, você pode regularizar seu imóvel, seu terreno sai do recibo para escritura, financia a construção através da consultoria e assessoria da Casa Rica Imobiliária e abre as portas para construção do seu Lar Ideal.