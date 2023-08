Enare abre inscrições para residência médica e multiprofissional no HUL

Estão abertas até o dia 14 de setembro as inscrições para os candidatos ao Exame Nacional de Residência (Enare). Estão sendo ofertadas mais de cinco mil vagas em diversos programas de residência de 114 instituições de todo o país, sendo 3.151 na área médica e 1.945 nas modalidades uni e multiprofissional.

Para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS-Ebserh) estão sendo ofertadas 12 vagas para residência médica, sendo 3 vagas para o Programa de Residência em Cirurgia Geral; 5 vagas para o Programa de Residência em Clínica Médica; 2 vagas para o Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia; e 2 vagas para o Programa de Residência em Pediatria.

Ainda para o Hospital Universitário de Lagarto, também estão sendo ofertadas 12 vagas para o Programa de Residência em Atenção Hospitalar à Saúde (Enfermagem, 2 vagas; Farmácia, 2 vagas; Fisioterapia, 2 vagas; Fonoaudiologia, 2 vagas; Nutrição, 2 vagas; e Terapia Ocupacional, 2 vagas).

As inscrições para a área médica podem ser realizadas acessando o link: https://tinyurl.com/htjjd2fp Já as inscrições para as residências uni e multiprofissionais pode ser efetivadas pelo seguinte link: https://tinyurl.com/2765j8ub A aplicação das provas acontecerá dia 29 de outubro. A banca organizadora do certame é o Instituto AOCP.

Diferenciais Enare

Principal exame de residência do país, o Enare apresenta, para os candidatos, vantagens como custo menor e único, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e algumas cidades-polo, possibilidades de escolha de cidade para cursar a residência, dentre outras. O sistema de classificação é muito próximo ao Enem/Sisu.

Para residência médica, o candidato escolhe a especialidade na inscrição. Após a realização da prova, opta pelo local onde pretende realizá-la, conforme pontuação alcançada. Já na modalidade multiprofissional e uniprofissional, o candidato escolhe a profissão na inscrição. Após a realização da prova, seleciona o local onde pretende realizá-la, conforme pontuação alcançada.

Pesquisa, inovação e atendimento

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, destacou que o Enare tem um papel que abrange desde a pesquisa, a inovação, até a contribuição para um atendimento mais qualificado ao usuário. “A ampliação do número de instituições e vagas representa uma confiança adquirida pela Ebserh, de que as entidades enxergam nossos hospitais como ambientes propícios para a difusão do conhecimento. Algo que certamente vamos honrar, à medida em que os candidatos comecem a exercer suas atividades”, comentou o dirigente da estatal responsável pelo certame.

Para a diretora do departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ebserh, Cristiane Carvalho, o sucesso do Enare 2023 mostra a importância de uma formação profissional de excelência e a garantia de condições mais democráticas de participação. “A realização de um único certame em nível nacional possibilita a redução de custos para alunos e instituições, além da diminuição da burocracia e do fato de o aluno, dependendo de sua classificação, escolher o local mais adequado para trabalhar”, afirmou.

Histórico

A primeira edição do exame, realizada em 2020, contou com mais de 4,1 mil inscritos disputando 403 vagas em oito hospitais da Rede Ebserh/MEC e um hospital militar. A segunda edição, realizada em 2021, contou com mais de 31 mil inscritos para 3,2 mil vagas em 77 instituições em todo o país. A terceira edição teve 92 instituições participantes e mais de 53 mil candidatos disputando 4 mil vagas. Os interessados podem acompanhar todo o processo pelo site https://enare.ebserh.gov.br/.

Fonte: Ebserh