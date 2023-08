Encceja 2023: Candidatos já podem consultar cartão de confirmação da inscrição

Candidatos ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2023) já podem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição para conferir informações como horário e local de prova, número de inscrição e as principais orientações para a aplicação do exame. Também está disponível uma série de materiais de apoio, como forma de incentivo ao estudo para o exame, que acontecerá no dia 27 de agosto.

O documento está disponível no Sistema Encceja, no endereço eletrônico enccejanacional.inep.gov.br/encceja. O cartão também mostra o nome social pelo qual os inscritos serão tratados e os tipos de atendimento especializado aos quais têm direito, caso os pedidos tenham sido aprovados.

O coordenador da Divisão de Exames e Certificação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Diex/Seduc), o professor Edson Aragão, explica que é de responsabilidade do participante acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição e acompanhar a divulgação de todas as datas e atividades. Por isso, os candidatos devem ficar atentos, inclusive organizando a documentação necessária para o dia da prova, a exemplo de um documento com foto válido e o cartão de confirmação da inscrição impresso.

Material de apoio

Em mais uma edição do Encceja, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio da Divisão de Exames e Certificação, tem mobilizado técnicos e professores no sentido de intensificar ações pedagógicas que favoreçam o desempenho do público participante dos respectivos exames.

A Seduc disponibiliza no portal simulados online com questões de anos anteriores, revisões de conteúdos, com videoaulas preparadas pelos professores do Preuni Seduc, materiais de estudos específicos sobre tudo que é cobrado na prova do Encceja e conteudo produzido pelo professor Fabiano Oliveira.

No portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são encontradas as cartilhas do participante do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023: ‘Redação – Ensino Fundamental’ e ‘Redação – Ensino Médio’. Os dois materiais apresentam, em cada capítulo, um dos critérios avaliativos da prova de redação do Encceja, de modo a permitir que o participante conheça o funcionamento do processo avaliativo. Com isso, o participante terá uma visão abrangente do que é julgado na prova.

As cartilhas também apresentam os números do Encceja, explicações sobre a correção da redação, bem como as situações que levam à nota zero. Outro ponto explicado nas publicações são as competências avaliadas na dissertação, sendo quatro avaliadas no ensino fundamental e cinco no ensino médio. O participante também pode conferir nos materiais exemplos de redações que atendem aos critérios propostos.

Horário e disciplinas

No dia de realização do Exame, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 8h e fechados às 8h45, para as provas aplicadas pela manhã, e abertos às 14h30 e fechados às 15h15, para as provas aplicadas à tarde, de acordo com o horário de Brasília-DF.

Já para o Ensino Médio, no primeiro turno serão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, e no segundo serão os componentes de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e Suas Tecnologias.

As disciplinas para o Ensino Fundamental no turno matutino serão Ciências Naturais e Matemática, e no vespertino, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física, História, Geografia e Redação.