Encceja 2026: Inep libera consulta ao cartão de inscrição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta segunda-feira, 10, consulta ao cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026. Os participantes podem conferir a situação da inscrição, bem como o local onde farão prova domingo, dia 23 de agosto.

A visualização dos dados ocorre por meio de login com a conta gov.br. É de responsabilidade do participante acompanhar a situação de sua inscrição e consulta r o local de prova pelo endereço: enccejanacional.inep.gov.br/ encceja .

As provas acontecem em todos os estados e no Distrito Federal, conforme previsto no Edital nº 27, de 30 de março de 2026, disponível na página oficial do exame.

Realizado pelo Inep desde 2002, o Encceja Nacional é voluntário, gratuito e destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Para tanto, é necessário ter, no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos para o ensino médio na data de realização do exame.

Os resultados do exame podem ser utilizados n os processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio . Após a realização da prova, o participante solicita a certificação junto à instituição certificadora indicada no sistema de inscrição.

O Encceja também fornece informações sobre o desempenho dos participantes e constitui referência para estudos e análises relacionados à educação de jovens e adultos (EJA) .

Fonte: Agência GOV