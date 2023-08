Encerra nesta quinta prazo para visitação dos bens móveis inservíveis do Governo de SE

Encerra-se nesta quinta-feira, 31, a visitação dos bens móveis inservíveis à Administração Pública que irão a leilão público na próxima sexta-feira, 01. O III Leilão, que será realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), ocorrerá às 10 horas, na modalidade on-line, exclusivamente no site www.rjleiloes.com.br.

Segundo o superintendente de Gestão de Patrimônio do Estado, Wedson Nunes, a expectativa é de arrecadar cerca de R$ 400 mil com a comercialização dos bens inservíveis distribuídos em 63 lotes. Ele revelou que entre os bens a serem leiloados estão veículos e sucatas, além de sucatas de materiais cuja recuperação é desvantajosa à administração pública.

Serão leiloados bens móveis inservíveis de vários órgãos do Estado: Junta Comercial de Sergipe (Jucese), Banco do Estado de Sergipe (Banese), Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Secretaria de Estado da Administração (Sead), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Fundação Renascer, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e Polícia Militar de Sergipe (PMSE).

O superintendente da de Gestão de Patrimônio do Estado enfatiza que o critério de julgamento é o de maior oferta, sendo declarado vencedor para cada um dos lotes aquele que oferecer o maior lance, que, necessariamente, deverá ser igual ou superior ao valor do lance mínimo estabelecido pela avaliação.

O pregão será coordenado pelo leiloeiro público oficial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, que está regularmente inscrito na Jucese, sob a matrícula no 11/2007.

Como participar

Para a participação no leilão o interessado deverá estar cadastrado no site do leiloeiro, por meio do endereço eletrônico www.rjleiloes.com.br.

Fonte: Governo de SE