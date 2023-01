Encontro Cultural de Laranjeiras movimenta economia em SE

O Encontro Cultural de Laranjeiras, que em 2023 chega à sua 48ª edição, é também sinônimo de desenvolvimento econômico para Sergipe. Durante a programação, que movimenta visitantes e nativos em atividades artísticas e culturais, diversos comerciantes aproveitam para incrementar sua renda e garantir boas vendas no começo do ano.

Esse é o caso da comerciante Eunice Castro, gerente de uma padaria localizada no centro histórico de Laranjeiras. Segundo Eunice, a expectativa é de crescimento no faturamento. “É um evento bastante conhecido, tanto pela população do município quanto pelo pessoal de fora. A gente já está recebendo turistas. Para tentar atender bem à clientela, a gente aumentou nossa produção de alimentos. O que aumentou mais foram os lanches e bebidas, e a perspectiva é de que a gente venda 25% a mais. A expectativa é a melhor possível”, resumiu.

Também no ramo alimentício, a comerciante Ana Cláudia Alves é uma das vendedoras credenciadas no evento. Com sua barraca de acarajé, Ana Cláudia já percebeu bons resultados nos primeiros dias de programação. “As vendas estão boas, os turistas estão chegando. Estou aqui desde segunda-feira, e com o fim de semana deve melhorar o movimento. Sou de Aracaju e é a primeira vez que trabalho em Laranjeiras. O saldo vai ser positivo, já começou a ter uma boa entrada. Cheguei com o estoque que tinha em casa e com o que ganhei no primeiro dia deu para repor o estoque para semana toda”, afirmou.

Além do setor de alimentos, outros segmentos aguardam boas vendas. Quem afirma é a vendedora Acácia da Gama, que trabalha em uma loja de artigos de vestuário também localizada no centro histórico. “Como vai vir gente de fora, a gente espera que dê uma rendinha, né? Ganhar um dinheirinho. O que mais sai são as sandálias, aí a gente deseja que venda mais ainda com os visitantes. É um evento bem bonito, com as danças folclóricas, e a gente espera que seja tudo bem organizado. E na parte econômica, que melhore”, explicou.

Para a bordadeira Iolete Nascimento Dantas, a expectativa vai além do retorno financeiro. Com uma banca de artesanato instalada no Centro de Tradições, ela pretende aproveitar as atrações musicais. “Estou expondo pela primeira vez e a expectativa é que o pessoal conheça meu trabalho, mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro. Eu bordo porque gosto. O movimento é grande, então a gente vem expor e também aproveita. Vim trabalhar, mas também vim curtir. Não perco os shows da noite de jeito nenhum”, assegurou.

O 48º Encontro Cultural de Laranjeiras conta com o apoio do Governo do Estado. Por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o governo realiza, até domingo o Simpósio do Encontro Cultural, que este ano tem como tema “Teatro Popular: suas vertentes e Gestão Cultural”. O evento homenageia nessa edição a escritora, educadora e folclorista Aglaé Fontes e reúne pesquisadores, folcloristas e visitantes de todo país e de fora do Brasil.

Fonte: Governo de Sergipe