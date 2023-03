Encontro do GACC é realizado em Aracaju e Lagarto, com o tema sobre mulher

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) realizou no último dia 15 o Projeto Encontros, em Aracaju, no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), parceira da instituição, com objetivo de levar informação à sociedade, especificamente a mães e pais de acolhidos.

Nesta edição, o Projeto Encontros foi realizado em Aracaju e em Lagarto. Os eventos tiveram como tema “Saúde da Mulher”, em referência ao mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, 08, e a palestra de Aracaju ficou por conta da médica mastologista Paula Saab, que abordou o tema “O papel da mulher na sociedade”.

Acesse www.gacc-se.org.br ou @gaccsergipe, conheça os projetos e ações do GACC/SE e doe amor!

Ascom GACC/SE