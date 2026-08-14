Encontro dos amigos de Cristiano Viana reúne multidão em Simão Dias

Na noite da última quinta-feira, 13, a Associação Atlética de Simão Dias foi o cenário do Encontro dos Amigos do prefeito Cristiano Viana, que contou com grande participação popular. O evento teve como momento central a reafirmação do apoio do gestor local aos deputados Luciano Pimentel e Fábio Reis, candidatos nas próximas eleições de outubro.

O ex-governador Belivaldo Chagas marcou presença no ato, destacando a sólida parceria estabelecida com o agrupamento de situação. Durante sua fala, ressaltou que Cristiano Viana é seu líder em Simão Dias e confirmou publicamente seu apoio aos deputados Fábio Reis e Luciano Pimentel.

Os parlamentares, por sua vez, expressaram profunda gratidão pelos apoios recebidos e renovaram seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população de Simão Dias.

Em seu pronunciamento, o prefeito Cristiano Viana enfatizou a importância da parceria mantida com Belivaldo Chagas e enalteceu o trabalho desempenhado pelos deputados Fábio Reis e Luciano Pimentel em prol do progresso do município.

O encontro político reuniu diversas lideranças, incluindo vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, representantes comunitários e um público expressivo, reforçando a unidade e o engajamento em torno dos projetos para o fortalecimento de Simão Dias.