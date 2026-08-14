logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Encontro dos amigos de Cristiano Viana reúne multidão em Simão Dias

407a31ca-1087-40c8-8091-2e3302692dc9

Na noite da última quinta-feira, 13, a Associação Atlética de Simão Dias foi o cenário do Encontro dos Amigos do prefeito Cristiano Viana, que contou com grande participação popular. O evento teve como momento central a reafirmação do apoio do gestor local aos deputados Luciano Pimentel e Fábio Reis, candidatos nas próximas eleições de outubro.

O ex-governador Belivaldo Chagas marcou presença no ato, destacando a sólida parceria estabelecida com o agrupamento de situação. Durante sua fala, ressaltou que Cristiano Viana é seu líder em Simão Dias e confirmou publicamente seu apoio aos deputados Fábio Reis e Luciano Pimentel.

Os parlamentares, por sua vez, expressaram profunda gratidão pelos apoios recebidos e renovaram seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população de Simão Dias.

Em seu pronunciamento, o prefeito Cristiano Viana enfatizou a importância da parceria mantida com Belivaldo Chagas e enalteceu o trabalho desempenhado pelos deputados Fábio Reis e Luciano Pimentel em prol do progresso do município.

O encontro político reuniu diversas lideranças, incluindo vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, representantes comunitários e um público expressivo, reforçando a unidade e o engajamento em torno dos projetos para o fortalecimento de Simão Dias.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next