Enem 2026: confira as orientações para o segundo dia de provas

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 15 de novembro. Os participantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de matemática e suas tecnologias e 45 de ciências da natureza e suas tecnologias.

A aplicação segue o horário de Brasília (DF). Os portões serão abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30. Não será permitida a entrada de participantes após o fechamento dos portões.

O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início da aplicação. Quem desejar levar o Caderno de Questões poderá sair definitivamente da sala somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término das provas, ou seja, a partir das 18h. Antes desse horário, o participante poderá deixar o local, respeitado o tempo mínimo de permanência, mas sem levar o caderno.

Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep terão direito a 60 minutos extras. Já aqueles que utilizarão o recurso de videoprova em Libras, quando aprovado, contarão com 120 minutos adicionais.

O Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, reúne informações como número de inscrição, local de prova e atendimento especializado, quando solicitado e aprovado. O Inep recomenda levar o documento no dia do exame.

Reaplicação

Os participantes que não puderam realizar as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem 2026, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida.

Aqueles que residem em municípios afetados por questões climáticas e desastres naturais que comprometam a aplicação terão direito à reaplicação, desde que formalizem a solicitação na Página do Participante, conforme as orientações do Inep.

As solicitações deverão ser feitas entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante . Os pedidos serão analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A reaplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro. Os participantes com solicitações aprovadas realizarão somente as provas referentes ao dia em que tiveram a participação inviabilizada, sem necessidade de refazer todo o exame.

Documentação

Para fazer o Enem, o(a) participante deve apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, conforme especificado em edital.

São aceitos como documentos válidos: Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a Lei n.º 9.503/1997; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.

Documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br.

Já para estrangeiros, os documentos válidos são: passaporte; identidade emitida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, conforme a Lei n.º 9.474/1997; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), previstos na Portaria n.º 11.264/2020; e cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul.

Também serão aceitos os documentos digitais com foto, como a CRNM e o DPRNM, quando apresentados pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Caneta permitida

A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta de material transparente com tinta colorida exclusivamente nas marcações do Caderno de Questões. O Cartão-Resposta, contudo, deve ser preenchido com caneta de tinta preta.

Objetos eletrônicos

Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Esses itens devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de o(a) participante entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do(a) inscrito(a) na sala.

Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como outros objetos estranhos à realização do exame.

Lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Preenchimento do Cartão-Resposta e Folha de Redação

Somente serão corrigidos os documentos preenchidos com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, sem emendas ou rasuras e de acordo com as instruções do edital, sob pena de impossibilidade de leitura óptica do Cartão-Resposta e da Folha de Redação.

O participante com surdocegueira ou cegueira poderá redigir e entregar a redação em Braille, caso leve seu próprio material, como máquina Perkins ou reglete e punção. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas ou para o preenchimento do Cartão-Resposta ou da Folha de Redação em nenhuma hipótese.

Será eliminado do exame o participante que praticar alguma das ações previstas no edital, tais como:

Prestar informações falsas, descumprir o edital ou perturbar a ordem;

Comunicar-se com outras pessoas a partir das 13h ou obter informações sobre a prova;

Utilizar meios fraudulentos, materiais não permitidos ou receber ajuda;

Fotografar, filmar, gravar ou divulgar a prova;

Levar ou consumir bebidas alcoólicas, usar drogas ilícitas ou produtos de tabaco;

Sair da sala sem autorização do fiscal, definitivamente antes de completar 2 horas ou não permanecer na sala das 13h às 13h30, salvo exceção prevista;

Recusar procedimentos de identificação, revistas ou vistorias de objetos, materiais e lanches;

Portar armas, materiais proibidos ou eletrônicos fora do envelope porta-objetos;

Não manter os eletrônicos desligados no envelope lacrado, inclusive se emitirem sons;

Iniciar a prova ou fazer anotações antes da autorização;

Fazer anotações em locais ou objetos não permitidos ou destacar páginas do Caderno de Questões;

Sair com materiais de aplicação indevidos ou não entregar o Cartão-Resposta ou Folha de Redação no prazo;

Praticar infração penal no local de prova.

Declaração de comparecimento

Quem precisar comprovar presença no exame deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso para cada dia de aplicação e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação para assinatura. O Inep não fornecerá comprovante de presença após a aplicação do exame.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame passou a ser utilizado também como forma de acesso à educação superior. Em 2026, além de continuar sendo uma das principais portas de acesso à educação superior e um instrumento de certificação, o Enem passa a integrar o Saeb, consolidando-se também como referência para a avaliação da qualidade do ensino médio em todo o país.

As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.

Fonte: Agência GOV