Enem 2026: prazo para a escolha da língua estrangeira vai até 18 de outubro

Os participantes inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deverão, obrigatoriamente, selecionar a língua (Inglês ou Espanhol) em que realizarão a prova de Língua Estrangeira até 18 de outubro. O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuída pelo Inep a língua estrangeira inglês, não sendo permitida a alteração. A informação foi publicada na última quarta-feira, 07, no Diário Oficial da União (DOU).

Para que os participantes inscritos de forma automática tenham acesso ao seu local de prova, é necessário o preenchimento do questionário socioeconômico disponível no site de inscrição.

Concluintes da rede pública

A inscrição automática é uma das novidades do Enem 2026 e contempla estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. O procedimento foi realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC). As informações foram publicadas no Edital nº 64, de 21 de maio de 2026.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A redação integra o primeiro dia de aplicação do exame, juntamente com as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

Enem e Saeb

Em 2026, por meio do Decreto nº12.915 de 30 de março de 2026, o Enem passa a integrar o Saeb e tem por objetivo aferir o domínio das competências e das habilidades esperadas ao final da educação básica, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular e com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame passou a ser utilizado também como forma de acesso à educação superior. O Enem, em 2026, além de permanecer como principal porta de acesso à educação superior e instrumento de certificação, passa a integrar o Saeb, consolidando-se também como referência para a avaliação da qualidade do ensino médio em todo o país.

As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.

Fonte: Agência Gov