Enem oferece atendimento especializado a mais de 35 mil candidatos

Nesta edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 35.974 participantes contaram com atendimento especializado para a realização do exame. A opção é destinada a pessoas que se enquadram em alguma das 17 condições que dão direito a recursos de acessibilidade para realizar as provas.

Desse público, os participantes com maior número de solicitações são os que possuem déficit de atenção (10.481). Em seguida, estão os inscritos com baixa visão (5.570) e os deficientes físicos (4.573).

O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro, para mais de 3,3 milhões de pessoas. Dessas, 3.331.566 farão a prova em papel e 65.066, em computador. No total, são 16 tipos de recursos de acessibilidade disponíveis para o exame impresso e seis para o digital.

Os atendimentos especializados fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep, instituída no ano 2000, com a operacionalização para participantes com deficiência. Do ano 2000 para cá, foram implementados prova em braile, prova ampliada, auxílio para leitura e transcrição, além de tradutor e intérprete em Língua Brasileira de Sinais (Libras) — desde 2013, o Instituto também publica os editais do Enem em Libras.

Diversos outros recursos também foram incluídos no rol de atendimentos, ao longo do tempo. Atualmente, é permitido utilizar materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado. O participante também pode ser acompanhado por cão-guia.

Fonte: Agência Brasil