ENEM: Secretaria da Educação disponibilizará mais de 395 veículos para estudantes neste domingo, 08

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Setor de Transportes Escolar (Setran), garante, mais uma vez, transporte para os alunos da rede pública estadual de ensino que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, pertencentes às nove Diretorias Regionais de Educação (DREs). Neste ano, uma novidade é que os alunos treineiros das 1ª e 2ª séries também serão transportados para seu local de prova.

Ao todo, 336 rotas foram elaboradas e 395 veículos serão disponibilizados, sendo 178 ônibus, 21 micro-ônibus e 196 vans que atenderão aos mais de 11 mil estudantes das nove diretorias regionais que farão o Enem. Na Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), o Setran afirma que será debitado valor a mais na carteirinha do passe escolar Seed de cada estudante que fará o exame, para que eles possam chegar e voltar do seu local de prova com pontualidade e segurança.

Em Sergipe, dos 78,2 mil inscritos, mais de 21.700 são das redes públicas estadual e federal. A diretora do Setran, Sandra Ribeiro, pontua o aumento do quantitativo de alunos a serem transportados, uma vez que, como novidade deste ano, a Seed também garantirá o transporte dos treineiros. “Nos anos anteriores, nós restringimos somente aos concluintes e o inscritos Pré-Uni, agora nós intensificamos ainda mais a nossa logística para que todos os transportados possam chegar, como em todos os outros anos, de forma pontual, segura e com o conforto necessário para realizar uma boa prova”, afirma.

O serviço é essencial para contribuir e facilitar o deslocamento, principalmente, dos estudantes de povoados do interior, como explica Gladston Santos, diretor da Regional de Educação do Agreste Sergipano (DRE3). “A disponibilização desse transporte para os nossos estudantes é de extrema importância, pois está garantindo a ele e a sua família uma segurança, pontualidade e conforto, principalmente, para aqueles estudantes que muitas das vezes precisam se deslocar de um município a outro para realizar a prova”, explica.