Energisa abre inscrições para o programa Aprendiz

O Programa Aprendiz Energisa está com inscrições abertas. A iniciativa, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai – em Sergipe, tem como objetivo inserir os jovens no mercado de trabalho. Para esta edição, mais de 40 vagas estão sendo disponibilizadas para Aracaju.

Os interessados podem realizar a inscrição para os cursos de assistente administrativo ou de eletricista de redes de distribuição de energia elétrica. É necessário estar cursando ou ter finalizado o Ensino Médio e ter disponibilidade em horário integral, de segunda a sexta. “Este é um programa bastante consolidado na Energisa por oferecer uma grande oportunidade a esses jovens que possuem forte desejo em aprender e querem ingressar no mercado de trabalho”, declara o consultor de RH – Business Partner da Energisa, Emerson Santos.

Os selecionados realizarão o curso de aprendizagem no Senai e a parte prática na Energisa Sergipe. “Durante o programa, oferecemos todo o suporte para esses jovens iniciarem a vida profissional. O resultado é muito gratificante. Atualmente, possuímos em nossa empresa diversos colaboradores que iniciaram nos programas de aprendizagens e, hoje, estão se destacando em suas áreas dentro da própria Energisa”, frisa Emerson Santos.

Aos 21 anos, Lincoln Souza foi contratado pela Energisa como Auxiliar Comercial, após quase dois anos de qualificação no Programa Aprendiz da empresa. “O curso é bastante enriquecedor e, com toda certeza, me proporcionou grandes oportunidades. A Energisa se preocupa em prover conhecimentos e experiências fundamentais para o desenvolvimento profissional. Continuo aprendendo e construindo minha carreira. Sou extremamente grato por acreditarem em mim e no meu trabalho”, comenta.

As inscrições seguem até o dia 4 de setembro de 2022 e o programa tem início previsto para o mês de outubro. Os selecionados receberão remuneração compatível com o mercado de trabalho e outros benefícios. Para fazer parte do programa, é necessário realizar cadastro do currículo, nesse link aqui.

Fonte: Infonet/Energisa