Entrada da cidade de Lagarto receberá novo monumento turístico

A entrada da nossa cidade vai ficar ainda mais bonita e moderna, é que a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Planejamento (SEINPLA), iniciou as obras de reforma do trevo e instalação do letreiro turístico na Rodovia Antônio Martins Menezes, na entrada da cidade.

Como marco de início da obra, a equipe realizou a remoção do monumento do lagarto, símbolo da cidade, que foi restaurado e instalado no Balneário Bica, outro ponto turístico da cidade.

A reforma do trevo vai contar ainda com nova iluminação, paisagismo moderno, além de um passeio, contornando o monumento. O prazo estimado é de três meses para a conclusão da obra.

Fonte: Prefeitura de Lagarto