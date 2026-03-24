Entrega de mais 17 mil alevinos fortalece o trabalho de produtores rurais em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), realizou na última segunda-feira, 23, a entrega de mais 17 mil alevinos a produtores rurais dos assentamentos Uberaba e Tiradentes. Com a nova etapa, o município alcança a marca de 64 mil alevinos entregues, consolidando o crescimento da piscicultura como alternativa de produção e geração de renda no campo.

Ao todo, 20 produtores foram beneficiados nesta etapa, ampliando o número de famílias atendidas pelo programa. A expectativa é que esse número continue crescendo, acompanhando o desenvolvimento da piscicultura no município.

A nova entrega também é reflexo da visibilidade que Lagarto vem conquistando com os investimentos realizados na piscicultura, resultado do trabalho contínuo da gestão municipal no fortalecimento da atividade. Esse reconhecimento tem possibilitado novas parcerias e a ampliação das ações, garantindo mais oportunidades para os produtores rurais.

A ação dá continuidade ao trabalho iniciado em 2025, que vem fortalecendo a cadeia produtiva da piscicultura e incentivando a diversificação da produção rural. Nos assentamentos contemplados, parte dos produtores já conta com tanques escavados por meio do programa Prefeitura Presente, o que permite o início ou a ampliação da produção com estrutura adequada.

Além da entrega dos alevinos, a Semagri mantém o acompanhamento técnico contínuo, com orientações sobre manejo, alimentação e qualidade da água, garantindo mais segurança e melhores resultados para os produtores.

Para quem está começando, a iniciativa representa uma oportunidade concreta de crescimento. O produtor Antônio Pereira celebrou o início da atividade. “Estou começando agora e estou muito feliz. Já recebi os peixes e o tanque foi cavado pela Prefeitura, então agora é trabalhar e cuidar. É uma oportunidade que a gente não tinha antes, e com fé em Deus vai dar certo”, afirmou.

A agricultora Jessiane Santos, moradora do assentamento há seis anos, destacou o impacto coletivo da ação. “Isso muda a realidade da gente. Antes não tínhamos esse tipo de apoio, e hoje já temos o tanque pronto e os peixes chegando. Agora podemos produzir, consumir e também vender. É um incentivo que ajuda não só uma pessoa, mas toda a comunidade”, ressaltou.

Com mais de 70 anos e uma vida dedicada ao campo, o produtor José do Nascimento trouxe uma visão mais experiente sobre a nova atividade. “Agora vou começar a criar peixe e ver como vai se desenvolver. A ideia é produzir para o consumo e também dividir com a família. Se o resultado for bom, a gente amplia. Tudo que chega para ajudar o agricultor é bem-vindo”, destacou.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, destacou a evolução do programa no município. “Somente nesse mês, já chegamos à marca de 37 mil alevinos entregues, mostrando que esse é um trabalho que está dando resultado. Estamos ampliando o número de produtores atendidos e garantindo todo o suporte necessário para que eles tenham sucesso na produção”, afirmou.

Com ações contínuas de entrega de insumos, assistência técnica e apoio estrutural, a Prefeitura de Lagarto reafirma o compromisso de fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento rural no município.