O programa Enxerga Sergipe, lançado no início do mês de julho, já tem rendido importantes resultados. Até o momento já foram realizadas 610 cirurgias oftalmológicas. Vindo do município de Canindé de São Francisco, na região do alto sertão do estado, Damião Leite foi um dos pacientes que saíram do Instituto Oftalmológico de Sergipe (Iose), em Itabaiana, com a cirurgia de catarata feita. “Eu fiquei sabendo desse programa que o Governo do Estado está realizando e fui atrás para fazer a minha cirurgia. É muito importante essa iniciativa, pois está recuperando a visão de muitas pessoas que há anos aguardam por um procedimento cirúrgico”, comemorou.

De acordo com o programa, mais de seis mil cirurgias oftalmológicas serão realizadas em todo o estado. O objetivo é reduzir a fila de espera por cirurgias de catarata e pterígio entre as pessoas cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS). O Enxerga Sergipe conta ainda com o maior investimento da história para esse tipo de cirurgia com a disponibilização de recursos da ordem de R$ 4.685.576,96.

Damião lembra que cada vez mais sergipanos são diagnosticados com catarata e com a chegada do Enxerga Sergipe a tendência é que haja uma queda nessa estatística. “Fiz a cirurgia hoje e estou muito satisfeito. O médico que fez a minha cirurgia é um excelente profissional, saí bem da sala de cirurgia e só tenho que agradecer ao Governo de Sergipe por essa iniciativa”, afirmou.

Considerada de baixa complexidade, a cirurgia de catarata e de pterígio é realizada em poucos minutos, não sendo necessária, assim, a internação do paciente. A alta também é dada logo após o procedimento, sendo preciso apenas seguir as orientações pós-cirúrgicas para uma boa recuperação.

Nessa etapa do programa, o Instituto de Oftalmológico de Sergipe de Itabaiana atenderá pacientes dos municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Itabaiana, Carira, Frei Paulo, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel do Aleixo, Canindé de São Francisco, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha.

Sobre o programa

O processo do programa Enxerga Sergipe segue alguns passos. A primeira coisa a se fazer é procurar um médico. Após consulta oftalmológica (seja ela pública ou privada) e constatada a necessidade de cirurgia de catarata e/ou pterígio, o paciente deve procurar a Secretaria da Saúde da cidade em que reside, com um documento oficial de identificação e comprovante de residência, para que seja atendido nos municípios sedes das regiões.

Na etapa final, as regiões de saúde irão encaminhar as relações unificadas ao prestador que realiza a triagem dos pacientes, por meio de uma consulta, a fim de verificar se as pessoas estão aptas para a realização do procedimento cirúrgico.

A situação da paciente Dalva Maria de Almeida é a mesma de várias pessoas da sua vizinhança que sofrem com os sintomas da catarata: sensação de visão embaçada e dificuldade para enxergar com nitidez. Segundo a paciente, o incômodo nos olhos piora à noite, pois sente muita coceira, visão turva, depende de um colírio para aliviar os sintomas. De acordo com Dalva, o mal-estar nos olhos atrapalha em diversas situações do seu dia a dia como dormir.

“Eu fiz os exames que o médico pediu e fiquei aguardando o resultado.Minha filha foi lá na Secretaria de Saúde de Itabaiana para levar a papelada e foi informada que a cirurgia estava marcada. “Estou muito animada para fazer a cirurgia. Estou botando muita fé que dará tudo certo. A minha expectativa é que eu melhore e volte a enxergar bem”.

Dalva comemorou a iniciativa do programa do governo que acelerou seu bem-estar. “Espero que com essa cirurgia eu resolva meu problema, porque eu estou precisando muito dessa cirurgia para melhorar meu dia a dia”, disse, com expectativa.

A história da paciente Sirleide Marcia é bem parecida. Ela descobriu sua catarata durante uma consulta de rotina com o oftalmologista. “Eu uso óculos e de dois em dois anos vou ao médico para atualizar o grau. Quando eu cheguei lá, ele me diagnosticou com catarata e falou que eu precisava fazer a cirurgia logo”, contou. Na ocasião, Sirleide relatou ao médico irritação nos olhos e visão embaçada. Sentindo-se segura e confiante com a cirurgia, Sirleide aguarda com muita expectativa o momento que irá enxergar com nitidez novamente.

Mais atendimentos

O próximo município sede será Estância, que receberá pacientes oftalmológicos dos municípios de Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba, onde as ações estão previstas para o mês de setembro.

