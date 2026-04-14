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Equipe da Prefeitura de Lagarto passa por formação para programa Cidade Empreendedora

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Gestores e servidores ligados a diversas pastas da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) participaram, na última segunda-feira, 13, no auditório do Centro Administrativo, de um processo de formação viabilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em relação à execução do programa “Cidade Empreendedora”.

O “Cidade Empreendedora” é destinado para gestores públicos que desejam estruturar, acelerar e sustentar o crescimento socioeconômico de seus municípios. A iniciativa propõe uma atuação integrada com o poder público, fazendo dele um agente facilitador do desenvolvimento local. O objetivo, a partir da parceria entre a administração municipal e o Sebrae, é a modernização dos processos administrativos, a inclusão produtiva, a cooperação entre setores econômicos e o fortalecimento do capital social, promovendo um ambiente favorável para negócios e investimentos.

O município aderiu à iniciativa formalmente no primeiro semestre de 2025, quando o prefeito Sérgio Reis assinou o termo de adesão durante um evento que reuniu representantes dos 75 municípios sergipanos, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

“Mais do que aderir a um programa, estamos promovendo uma mudança na forma de trabalhar da gestão, com integração entre as secretarias e foco em resultados. O estudo apresentado pelo Sebrae nos dá um direcionamento claro, e cabe a cada pasta atuar de forma coordenada, evitando sobreposições e otimizando tanto o esforço administrativo quanto o uso do erário. É assim que conseguimos transformar planejamento em ações concretas para a população”, afirma o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

No segundo semestre de 2025, dentro da parceria, o Sebrae apresentou ao secretariado o “Lagarto em números”, estudo feito pelo órgão com uma série de indicadores e dados estratégicos ligados à economia local. Este encontro mais recente, por sua vez, foi importante para delimitar as responsabilidades de cada secretaria na medida que o programa avança. Estiveram presentes representantes de áreas como Administração, Agricultura, Cultura, Comunicação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Finanças, Governo, Licitação, Planejamento e Turismo.

“O primeiro objetivo aqui foi aprender, entender como vai funcionar o programa Cidade Empreendedora. É uma consultoria ofertada pelo Sebrae com o objetivo de qualificar os gestores locais e suas equipes, para trabalhar projetos que venham estimular o empreendedorismo. Foi importante juntar todo mundo para que cada um saiba qual seu papel dentro do programa. Esse momento foi valioso. Agora, vamos criar uma agenda e um grupo de trabalho. A gente espera que os planos sejam efetivados e que a população lagartense colha os frutos”, aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Rilley Guimarães.

O Cidade Empreendedora é estruturado em torno de dez eixos: Gestão e Políticas Públicas; Lideranças Locais e Governança; Simplificação; Sala do Empreendedor; Compras Públicas e Acesso a Crédito; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Socioprodutiva; Identidade, Vocações e Mercado; Inovação e Resiliência Climática e Sustentabilidade.

“Esse é um programa desenvolvido pelo Sebrae em mais de três mil cidades, onde trabalhamos políticas públicas de inclusão empreendedora. Hoje, a gente veio conversar com os secretários, mostrar o combo de soluções que o município contratou e o que esse trabalho representa no município. Queremos potencializar os pequenos negócios do município, criar um ambiente favorável para que esses empreendedores tenham facilidade de prosperar, aumentando sua receita, recursos, e gerando uma cadeia virtuosa econômica”, explica o gestor de projetos do Sebrae, Bruno Leonel.

Com a formação das equipes e a definição das atribuições de cada pasta, a Prefeitura de Lagarto avança na implementação do Cidade Empreendedora de forma estruturada e integrada. A expectativa é que, a partir da consolidação das ações e do trabalho conjunto entre gestão municipal e Sebrae, o município amplie as oportunidades para pequenos negócios, impulsione a economia local e promova desenvolvimento sustentável com geração de renda para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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