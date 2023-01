Equipe do CEREST realiza inspeção em empresas de cerâmica

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST Regional Lagarto/SE, está realizando inspeções em saúde do trabalhador em empresas de cerâmicas de Lagarto e região.

A equipe do CEREST está realizando, diariamente, visitas com o intuito de inspecionar os locais e realizar orientações quanto a saúde e segurança do trabalhador, bem como o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo.

As ações continuarão ocorrendo durante todo o mês no município de Lagarto e em toda a regional assistida pelo CEREST.

Fonte: Prefeitura de Lagarto