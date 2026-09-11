Érica Mitidieri cumpre agenda de campanha nesta sexta em Lagarto

A primeira-dama de Sergipe, Érica Mitidieri, cumpre agenda política nesta sexta-feira, 11 de setembro, em Lagarto, na região Centro-Sul do estado.

A partir das 18h55, ela participa da Pisadinha do 55, que reunirá famílias lagartenses em prol dos candidatos apoiados pelo agrupamento. A concentração ocorrerá na Avenida Contorno, em frente a Marciano, com saída pelas ruas do Conjunto Novo Horizonte.

A via recebeu, recentemente, pavimentação asfáltica por meio das ações do governador Fábio Mitidieri em Lagarto, assim como em diferentes regiões do Estado.

Com atuação destacada na área social, Érica também tem desempenhado papel relevante na campanha de reeleição do esposo, participando ativamente dos movimentos políticos e fortalecendo a mobilização junto à população sergipana.

Fonte: Assessoria de Comunicação