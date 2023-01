Escola de Artes Valdice Teles está com inscrições abertas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), anuncia a abertura do edital para inscrições de alunos para matrícula do semestre letivo 2023.1, da Escola Oficina de Artes Valdice Teles (EOAVT). O processo seletivo é destinado ao preenchimento de 1.289 vagas, as quais estão distribuídas entre as linguagens artísticas: Música, Artes Cênicas (Dança e Teatro) e Artes Visuais.

As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira, 03, até o próximo domingo, 08. Para isso, são disponibilizados dois formulários: um para alunos novatos e outro para alunos veterenos. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cursos. Confira os formulários a seguir: alunos novatos ou iniciantes: alunos veteranos.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, as mudanças no Plano de Ação da Escola, que começaram no semestre passado, certificam uma maior qualidade das atividades escolares.

“A Escola de Arte Valdice Teles vem se expandindo em qualidade e quantidade, com mais cursos ofertados e a incorporações de novas linguagens artísticas, como a Fotografia, Artes Visuais e Circo. Além disso, vem passando por uma reestruturação administrativa que garante uma expansão racional, sem desperdício de vagas e horas ociosas, podendo atender mais alunos”, destaca Luciano.

Para alunos iniciantes são ofertados 42 cursos, como Piano do Zero, Jazz Dance e Iniciação à Pintura. Aos alunos veteranos, estão disponíveis 24 cursos para continuidade de formação. É imprescindível a leitura do Edital para conhecimento dos requisitos e acesso às turmas e aos horários.

Para os alunos aprovados na inscrição, será gerado um boleto para pagamento e disponibilizado o período de matrícula na instituição, entre os dias 17 e 27 de janeiro. No edital, consta tanto o cronograma da seleção, desde a abertura do processo até o resultado final, que deve ser divulgado no dia 23 de fevereiro, quanto os documentos de requisição de isenção de taxas e o termo de autorização de uso de imagem.

É possível obter mais informações por meio do novo perfil da Escola de Artes no Instagram (@eoa.vt) ou pelo telefone 3211-6913.

