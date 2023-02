Os Parafusos de Lagarto são tema destaque em desfile de escola de samba de São Paulo

Com o tema “Viva o Folclore Brasileiro”, a Escola “Mocidade Independente da Zona Leste” levou para a avenida da capital paulista, na noite do último domingo, 12, um samba-enredo que teve como principal inspiração uma homenagem a Olímpia, Capital Nacional do Folclore e primeiro distrito turístico do Estado.

A escola também montou um bloco específico com o figurino do centenário grupo ‘Parafusos’, de Lagarto, que será o homenageado na edição deste ano do Festival de Folclore de Olímpia (Fefol).

Para a presidente da Associação do Folclore de Lagarto, Maria Ione, a informação sobre a homenagem que será dada ao grupo lagartense na Fefol foi recebida com muita emoção. “Depois de 25 anos, o grupo voltará a ilustrar o cartaz da nossa festa, com todo o carinho que nós temos por eles e eles pelo nosso Festival”, escreveu.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, usou suas redes sociais para agradecer à Escola de Samba Mocidade Independente da Zona Leste pelo reconhecimento dado ao grupo folclórico lagartense. “Que orgulho! Em nome de todos os lagartenses, o nosso muito obrigado por tamanha deferência!”, postou a gestora.