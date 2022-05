Escola do Povoado Itaperinha participa do Projeto ‘Socorristas Mirins’ da UFS

A Escola Municipal Eduvirgens Araújo Menezes, localizada no Povoado Itaperinha, está participando do projeto “Socorristas Mirins: ensinando crianças a salvar vidas”, desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe, com o apoio da Prefeitura de Lagarto.

O projeto é voltado para crianças de 4 a 9 anos e já está na segunda etapa. A coordenadora da iniciativa, a professora da UFS Magna Galvão, explica que os alunos foram muito receptivos.

“Eles aprenderam na prática a agir em casos de engasgo, convulsão e parada cardiorrespiratória, foi gratificante”, disse.

A diretora da Escola Eduvirgens, Maria de Nazaré, aprovou a iniciativa: “É uma experiência muito importante saber que nossos alunos estão recebendo as orientações de como salvar vidas. As crianças podem ser aliadas fundamentais na disseminação do conhecimento sobre primeiros socorros”, pontua.

Fonte: Prefeitura de Lagarto