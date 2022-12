Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza realiza Projeto Cuidando do Meio Ambiente

Na última terça-feira, 20, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o Projeto Cuidando do Meio Ambiente na Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza.

O projeto que foi desenvolvido pela Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza, localizada no Povoado Rio Fundo, tem como objetivo incentivar os alunos aos cuidados com o Meio Ambiente.

A culminância do Projeto Cuidando do Meio Ambiente vem sendo trabalhado durante todo o ano letivo, incentivando práticas sustentáveis e de conscientização para com o Meio ambiente.

Para a realização do projeto, foi feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, que realizou a a distribuição de mudas de jaca.

O evento contou com a presença da comunidade, do secretário de educação, Magson Vinícius e do secretário de agricultura, Tulio Simões.