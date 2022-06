Escolas da Rede Municipal são contempladas com maletas digitais

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, recebeu mais 27 mochilas / maletas do Projeto Aula Digital, que beneficiará alunos da Rede do 1° ao 5° Ano.

A formação presencial dos professores e gestores pelo Instituto Paramitas, aconteceu nos últimos dias 6 e 7 de junho, e os Kits tecnológicos serão entregues dentro em breve às escolas.

“Importante frisar que já foram entregues 31 maletas no ano passado e o quantitativo recebido neste ano irá contemplar as unidades de ensino que faltavam”, informou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Além desses novos equipamentos, sete escolas receberam carrinhos de carregamento móvel contendo 40 notebooks e um projetor multimídia do Programa Educação Conectada.

São ações educativas aliadas à tecnologia que contribuem para a aprendizagem, autonomia e transformação social dos nossos alunos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto