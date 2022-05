Escolas da Rede Pública de Lagarto entram “de cabeça” no Dia do Desafio 2022

Dança, caminhada, brincadeira, corrida, futebol, alongamento, pinguepongue, funcional e até quadrilha junina improvisada. Não importa o exercício ou atividade física, o que importa é que ninguém ficou parado.

Em mais um ano de “Dia do Desafio”, a competição foi entre nós mesmos: não ficar parado. A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, não poupou em criatividade envolvendo os estudantes e professores das 76 unidades de ensino, creches e escolas.

Para o secretário e professor Magson Almeida, a participação do Município de Lagarto em mais um Dia do Desafio, onde milhares de pessoas se envolveram, é mais do que satisfatório. “Foram dois anos sem aulas presenciais e as nossas crianças precisam dessas atividades prazeirosas, que nos dar bem-estar físico e mental”, disse. “Agradecemos o apoio do Sesc Sergipe em mais um evento”, completou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto