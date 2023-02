Escolas de esporte de SE estão com vagas remanescentes para jovens de 6 a 17 anos

Os sergipanos com idades entre 6 e 17 anos que desejam praticar algum esporte têm até o dia 06 de março, para realizar a matrícula nas modalidades que ainda possuem vagas remanescentes nas escolas de esporte do Estado. O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, está reabrindo o período de matrícula nas quatro escolas de esporte da capital, a partir da última quarta-feira, 15, para oferecer uma segunda chance a esses jovens.

As Escolas de Esporte Gerivaldo Garcia, Professor Kardec, Estação Cidadania e Parque Aquático Oseas de Miranda, oferecem aulas para iniciantes e treinamento de judô, jiu-jitsu, ginástica rítmica, ginástica artística, voleibol, futebol, wrestling, tênis de mesa, futsal, atletismo, badminton, polo aquático e natação, além das paramodalidades, como o paratletismo, o parabadminton, o vôlei sentado e a paranatação.

A Escola de Esporte Professor Kardec, no bairro Santa Maria, ainda possui vagas para o jiu-jitsu, tênis de mesa, ginástica rítmica e judô. O Estação Cidadania, no Bugio, disponibiliza vagas para o atletismo, paratletismo, badminton e parabadminton. Já no Parque Aquático Oseas Dias de Miranda, no bairro Getúlio Vargas, os jovens ainda podem se matricular na paranatação e no polo aquático. E na Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, ainda há tempo de realizar a matrícula para a ginástica artística, jiu jitsu, futsal, judô, ginástica rítmica e futebol.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforça a importância do esporte na juventude. “As nossas escolas de esporte oferecem diversas modalidades esportivas para todos os jovens com idades entre 6 e 17 anos. Essas escolas são responsáveis pela revelação de diversos talentos esportivos sergipanos, lá estão os melhores profissionais esportivos do estado e o ambiente é propício para o desenvolvimento das modalidades. Para os jovens sergipanos, essas escolas representam a oportunidade de viajar o mundo representando o esporte, virar um atleta de alto rendimento e ter uma carreira de sucesso, como a maioria almeja. Tudo isso oferecido de forma gratuita pelo estado de Sergipe. Então essa é uma oportunidade imperdível, os pais precisam incentivar os seus filhos a praticarem alguma modalidade esportiva e realizar a matrícula até o dia 6 de março, na própria escola onde deseja praticar”, afirma.

A paratleta sergipana, Maria Verônica, é um exemplo jovem atleta revelada nas escolas de esporte de Sergipe. Ela começou os treinamentos com o professor Ivan Secundo, no Parque Aquático Oseas de Miranda. Atualmente, Verônica se consagra como uma das melhores atletas de paranatação, nas provas de 50 metros livres, 50 metros costas e 100 metros livres. No início de fevereiro, a paratleta foi convidada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para participar do Camping Escolar Paralímpico, em São Paulo. Uma oportunidade de treinar com os melhores atletas de alto rendimento do país.

“Treino a três anos no Oséas de Miranda, com o professor Ivan, e sou feliz pelas oportunidades que tenho. Sempre que viajo para competir, penso em trazer bons resultados para Sergipe e desenvolver o nosso esporte”, afirma a atleta.

Matrícula

Para realizar a matrícula na modalidade esportiva desejada, o jovem precisa ir à escola, com um pai ou responsável, e apresentar documento de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e comprovante de que o aluno está matriculado em uma unidade de ensino regulamentar.