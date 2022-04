Escolas estaduais já podem solicitar reserva técnica e remanejamento de livros didáticos

As escolas da rede estadual que ofertam o ensino médio e tiveram aumento na matrícula no ano letivo de 2022 já podem solicitar reserva técnica e remanejamento de livros didáticos nas ferramentas do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), até o dia 14 de abril. De acordo com o informe do Ministério da Educação, é importante que as escolas verifiquem, antes de solicitar a reserva técnica, os livros que ainda irão receber por meio do link: https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/.

Segundo a chefe do Serviço de Apoio à Gestão Educacional da Seduc (Seage), Maísa Fernanda Alva, a reserva técnica corresponde a apenas 3% dos livros destinados para a nossa rede, “e é recomendado sobretudo para as escolas que tiveram aumento de matrícula”, reforçou. “Lembramos também que o remanejamento está disponível para que as escolas possam ofertar sobras e demandar necessidade para suprir mais rapidamente a falta de livros. O importante é somar esforços para que os livros cheguem às mãos dos estudantes”, acrescentou.

O remanejamento é a alternativa mais rápida para solucionar a falta de livros. É essencial que as escolas demandem livros faltantes no sistema de remanejamento, uma vez que a reserva técnica é limitada. Maísa explica que quanto a esse procedimento, aberto para o ensino médio e fundamental, não há prazo definido pelo FNDE, “mas no nosso cronograma de ações o movimento intenso de remanejamento vai até o fim de abril. Porém nada impede que o remanejamento aconteça em outros meses. Até porque essa necessidade de livros deve ser prioridade logo no início do ano letivo”, esclareceu ela.

Passo a passo

Para verificar os livros que ainda irão receber, as equipes escolares devem seguir estas instruções: Ao acessar o link disponibilizado, basta informar: Ano: 2022; Programa: PNLD e localizar a UF e o município. Ao clicar em “Confirmar”, o sistema apresentará a lista na qual deverá ser localizada a sua escola. Clique no ícone “Visualizar” (lupa à direita da tela) e aparecerá o link “Encomenda”, que, ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo entregues na unidade escolar.

Acesse o sistema: https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/

Os manuais das escolas e secretarias de educação com as orientações sobre a reserva técnica estão disponíveis em: https://bit.ly/3ubDslg.

Fonte: Governo de Sergipe