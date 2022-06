Escolas Municipais de Lagarto ganham prêmio por se destacarem entre as melhores de Sergipe

Disputando entre centenas de escolas municipais e estaduais de todo o Estado, três das nossas unidades de ensino foram premiadas com o melhor despenho destinado às 30 escolas públicas que obtiveram os melhores resultados no 2° ano do Ensino Fundamental, avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe – SAESE.

As escolas Chile, Rosendo Ribeiro Filho e João Barbosa Neto, apresentaram resultados promissores nas turmas e receberam R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada uma. As unidades Paulino Vieira, Paulo Rodrigues e Edbaldo Contreira demonstraram resultados desafiadores, aferidos pelo Índice de Desempenho Escolar de Sergipe (Idese) e receberam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Um total de 150 mil em recursos financeiros.

Representando a Prefeita Hilda Ribeiro, o secretário da Educação e representante da Undime Sergipe, professor Magson Almeida, destacou que “o Governo de Sergipe, com esta premiação, incentiva as escolas a trabalharem com mais igualdade e equidade. Estamos vendo unidades de ensino conquistando resultados satisfatórios, e isso mostra que a educação está avançando”, disse.

A cerimônia da premiação aconteceu no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, com diversas apresentações culturais e artísticas, como a do Conservatório de Música de Sergipe e a dos cantores Zeq Oliver e Marília Teixeira. Houve, ainda, o Grupo Imbuaça que mostrou a trajetória de sucesso da professora sergipana Maria Thetis Nunes, a grande homenageada desta primeira edição do Prêmio Escola Destaque.

Fonte: Prefeitura de Lagarto