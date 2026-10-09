Especialistas alertam para os riscos da ingestão de corpos estranhos por crianças

A curiosidade natural das crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, pode levá-las a colocar objetos na boca, aumentando o risco de ingestão acidental. Moedas, peças de brinquedos, ímãs, pilhas e baterias estão entre os itens que exigem atenção. Embora alguns objetos sejam eliminados espontaneamente, outros podem provocar complicações graves e até colocar a vida da criança em risco, necessitando de atendimento imediato.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a ingestão de corpos estranhos, apesar de ser um acidente evitável, continua sendo uma causa importante de atendimentos de emergência pediátrica. Os objetos pontiagudos são responsáveis por 10% a 13% dos casos e incluem palitos, ossos, vidros, alfinetes e agulhas. Estima-se ainda que cerca de 70% a 80% dos corpos estranhos passem pelo trato digestório e sejam eliminados. Aproximadamente 20% necessitam de retirada endoscópica.

Segundo Ana Clara Andrade, gastropediatra da Unidade Pediátrica Dr. José Machado de Souza do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), as crianças menores de seis anos são as mais suscetíveis a esse tipo de acidente, principalmente entre um e dois anos. “Quando há suspeita ou confirmação de ingestão de um corpo estranho, é fundamental identificar qual foi o objeto e há quanto tempo ocorreu o acidente. Essas informações são importantes para a avaliação médica e para definir a conduta adequada”, disse.

Atenção imediata

Entre os objetos que mais preocupam os especialistas estão as pilhas e as baterias do tipo botão, encontradas em brinquedos, relógios, controles remotos e diversos equipamentos eletrônicos. Apesar do tamanho reduzido, elas representam um risco significativo, principalmente quando ficam alojadas no esôfago. “Essas baterias, quando entram em contato principalmente com as paredes do esôfago, podem provocar queimaduras e feridas que podem se tornar cada vez mais profundas. Isso aumenta o risco de complicações, como perfuração, sangramento, comprometimento das vias respiratórias e até o estreitamento do esôfago, conhecido como estenose. Quanto maior o tempo de permanência da bateria no organismo, maior a possibilidade de evolução para quadros graves. Por isso, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente após a ingestão ou diante de qualquer suspeita”, alertou a especialista.

Atendimento especializado

O atendimento inicial envolve a avaliação clínica e a realização de exames de imagem para identificar o tipo de objeto ingerido e sua localização no organismo. A partir desses resultados, a equipe médica define a necessidade de acompanhamento ou de intervenção para a retirada do material.

Nos casos em que o corpo estranho está localizado no esôfago, especialmente quando se trata de baterias, ímãs ou objetos pontiagudos, pode ser necessária a realização de endoscopia. O procedimento permite avaliar a região atingida e, quando possível, retirar o objeto.

A especialista ressalta que nem todos os casos exigem procedimentos invasivos. “Moedas e outros objetos que já chegaram ao estômago ou a regiões mais baixas do trato digestivo podem, dependendo das características e das condições clínicas da criança, ser acompanhados pela equipe médica até sua eliminação espontânea”, comentou.

No entanto, quando há sinais de gravidade ou a ingestão envolve objetos de maior risco, a avaliação especializada é fundamental. “Nesses casos, o Huse recebe pacientes regulados de diferentes municípios de Sergipe para a realização de procedimentos endoscópicos e a assistência necessária. Tivemos casos recentes em que a ingestão de baterias evoluiu com lesões profundas no esôfago e os pacientes foram acompanhados devido à possibilidade de complicações graves, como perfurações e estreitamentos”, afirmou.

Outras orientações

O gastropediatra Emanoel Messias Costa também chama a atenção para os casos em que a ingestão não é presenciada pelos responsáveis. Nesses episódios, alterações repentinas no comportamento e no estado clínico da criança podem indicar a presença de um corpo estranho. “Tosse repentina, engasgos, salivação excessiva e desconforto respiratório são alguns dos sinais que merecem atenção. Às vezes, a criança estava bem e, de repente, começa a apresentar esses sintomas. Diante de qualquer suspeita, é fundamental procurar imediatamente um serviço de saúde”, orientou o médico.

O especialista reforça que não se deve oferecer água, farinha ou qualquer outro alimento na tentativa de fazer o objeto descer. A recomendação é procurar imediatamente um serviço de saúde. “A criança precisa ser avaliada por uma equipe de saúde, que determinará os procedimentos necessários de acordo com cada situação”, enfatizou.

Para evitar acidentes, o especialista recomenda manter pilhas, baterias, peças pequenas e controles eletrônicos fora do alcance das crianças, além de respeitar a classificação etária dos brinquedos e supervisionar as brincadeiras. “A prevenção é fundamental. É importante que os pais observem os brinquedos que estão oferecendo às crianças e evitem deixar objetos que possam ser ingeridos ao alcance delas. A supervisão e os cuidados dentro de casa fazem toda a diferença para evitar acidentes”, finalizou.

Fonte: Governo de SE