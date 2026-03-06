Estabelecimentos são autuados por furto de energia no interior de SE

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nossa Senhora da Glória, a Polícia Científica e a Energisa, realizaram na última quinta-feira, 05, uma fiscalização que resultou na autuação de uma queijaria e uma fazenda por furto de energia elétrica, no município. Durante a ofensiva, os proprietários dos estabelecimentos foram flagrados e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A operação teve como foco o combate às irregularidades na rede elétrica da região. Após o recebimento de denúncias, as equipes realizaram inspeções técnicas em diversos imóveis e estabelecimentos, confirmando a prática de ligações clandestinas, conhecida popularmente como “gato”,em uma queijaria e em uma fazenda. As irregularidades foram devidamente periciadas para subsidiar os procedimentos criminais cabíveis.

Segundo as autoridades, as fiscalizações contínuas visam não apenas punir o crime, mas também garantir a segurança da rede e a qualidade do serviço prestado aos consumidores que atuam dentro da legalidade.

O coordenador de Combate a Perdas da Energisa Sergipe, João Victor Sá, reforça que a prática ilegal vai muito além do prejuízo financeiro, representando um perigo real à vida.

“A ligação clandestina coloca em risco a vida de quem a realiza, podendo levar à morte. Somente profissionais autorizados pela Energisa podem fazer intervenções na rede elétrica. Além disso, essa ação impacta diretamente o fornecimento de energia para os clientes regulares, podendo ocasionar oscilações e falta de energia”, alerta João.

Como denunciar

A colaboração da sociedade é fundamental para identificar essas práticas. As denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima, garantindo o sigilo do denunciante, através do Disque-Denúncia (181) da Polícia Civil ou do telefone 0800 079 0196 ou pelo aplicativo Energisa On.

Fonte: Polícia Civil