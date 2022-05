Estado abre consulta pública para fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde

O Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu, na última quarta-feira, 11, Consulta Pública Virtual, sobre as obras de implantação do Programa de Fortalecimento da Rede de Inclusão Social e Atenção à Saúde (Proredes). A consulta junto à população sergipana é extremamente importante e objetiva avaliar os impactos ambientais e sociais das obras que pretendem ser realizadas.

Para contribuir com a consulta pública, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Saúde, clicar no banner “Consulta Pública Virtual” e responder o questionário que ficará disponível até dia 16.

Nessa página, a população tem acesso a mais informações importantes das obras, como por exemplo, os impactos positivos ligados à redução da desigualdade de acesso e da diferença da qualidade dos serviços de saúde; e a otimização dos recursos e melhor relação custo-efetividade dos serviços. Também estão disponíveis os impactos negativos das obras, estritos, quase na totalidade, à fase de reforma e implantação das unidades de saúde, como os impactos restritos ao entorno das obras, de curto prazo e reversíveis, a exemplo da Interferência temporal da qualidade do ar entre outros.

O governo de Sergipe tem como objetivo realizar investimentos para a aquisição de equipamentos e infraestrutura, como a construção do complexo da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, reforma e ampliação da Escola de Saúde Pública, reforma do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), reforma do Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem e Reforma e Ampliação do Hospital da Criança.

O Governo vem concentrando esforços para superar desafios e oferecer uma saúde pública de qualidade em atendimento às necessidades de saúde dos cidadãos. O Programa Proredes é um Projeto do Governo do estado de Sergipe, a ser executado pela Secretaria de Estado da Saúde e como co-executor a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, com fonte externa de financiamento autorizada pela Secretaria de Assuntos Internacionais, do Ministério da Economia, e da Assembléia Legislativa de Sergipe. O intuito é assegurar a melhoria das condições de saúde da população, garantindo o acesso e a qualificação da assistência.

Fonte: Governo de Sergipe