Estado acompanha situação, reforça alerta e adota medidas emergenciais na Ponta do Saco

O Estado de Sergipe, por meio da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE/SE) e da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil estadual, se encontra no município de Estância, região sul do estado, neste domingo, 27, para atender chamamento da Prefeitura local e reforçar as orientações de alerta às pessoas que possuem residências na Ponta do Saco, além de informar sobre as medidas emergenciais a serem adotadas.

De acordo com o subsecretário executivo da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Sílvio Prado, o órgão já havia emitido alerta após vistoria realizada em março do corrente ano, data em que a casa foi desocupada. “A Prefeitura, através dos serviços municipais, conta com o apoio do governo estadual para executar desvio nessa área da pista, de forma que os veículos que forem à Ponta do Saco, retornem com segurança, principalmente a partir das 16 horas, quando ocorrerá a alta da maré”, detalhou o subsecretário.

Ainda conforme Sílvio Prado, é possível que essa área da pista seja totalmente coberta pela água e, por isto, providências serão adotadas para garantir menos transtornos aos moradores, visitantes e turistas que estão trafegando na região.

Fonte: Governo de SE