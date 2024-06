Estado de Sergipe recebe investimentos para melhorias na Segurança Pública

Na continuidade da visita do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP), representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) inspecionaram os equipamentos entregues e as reformas realizadas no Hospital da Polícia Militar (HPM), Batalhão de Choque (BPChoque), Instituto Médico Legal (IML) e Central de Flagrantes. Os investimentos, apresentados ao MJSP nesta terça-feira, 18, são provenientes do Fundo a Fundo da Segurança Pública, administrado pela Diretoria de Planejamento da SSP (Diplan).

Anúbia Melo, gestora do Fundo a Fundo em Sergipe, destacou que as visitas do MJSP ao estado reconhecem o trabalho da Diplan. “Estamos promovendo uma transformação na segurança pública através da aplicação de recursos. Hoje, estamos no BPChoque com a entrega de material, no HPM com a estruturação da unidade, e também visitamos o IML e a Central de Flagrantes da Polícia Civil,” detalhou Anúbia.

Michelle Silveira, representante da Diretoria do FNSP, elogiou a gestão eficaz dos recursos do Fundo a Fundo por Sergipe. “O estado está de parabéns por suas aquisições diversificadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que vão melhorar a atuação da segurança pública,” avaliou Michelle. Ela ressaltou que os investimentos atendem às demandas locais com equipamentos modernos, contribuindo para uma atuação eficaz da SSP.

Anúbia Melo enfatizou que a política de investimentos está resultando em uma transformação positiva na segurança pública de Sergipe. “Essa política de investimentos diminui a violência e a criminalidade, sendo fruto de um planejamento estratégico eficaz,” reforçou.

No Hospital da Polícia Militar, os recursos do FNSP foram usados para reestruturar a unidade hospitalar. A tenente-coronel Evangelina de Deus, da Polícia Militar, explicou que a estrutura foi revitalizada com equipamentos de alta tecnologia. “Os agentes de segurança pública agradecem ao FNSP pelo repasse eficaz desses recursos,” avaliou Evangelina, destacando também os investimentos na saúde dos servidores da segurança pública.

Com os recursos disponibilizados pela Diplan através do FNSP, Sergipe está ampliando suas ações de segurança pública, proporcionando maior tranquilidade à população. “A ampliação dos serviços e a aquisição de equipamentos de alta tecnologia permitem uma atuação segura e eficaz dos órgãos da SSP,” destacou Michelle Silveira. Ela acrescentou que, como resultado das visitas, novos investimentos e repasses de recursos para a SSP podem ser viabilizados junto ao MJSP.

Desde 2019, Sergipe tem recebido recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. “Esses repasses obrigatórios têm transformado a segurança pública, melhorando a estrutura e o bem-estar dos servidores,” relembrou Anúbia Melo. Ela explicou que a Lei nº 8.579/2019, que rege a política estadual de Segurança Pública, facilita o recebimento desses recursos.

Na segunda-feira, 17, a Secretaria da Segurança Pública recebeu novos equipamentos e viaturas, incluindo veículos, vans, ambulâncias, guinchos e armamentos, destinados ao Corpo de Bombeiros e às polícias Militar, Civil e Científica. “Esses equipamentos melhoram significativamente a estrutura e a capacidade de resposta das forças de segurança,” informou Anúbia Melo.