“Estamos diante de uma estrela”, diz Carlinhos Brown sobre Tavinho Porto Rico

No último domingo, 8, o cantor lagartense Tavinho Porto Rico, de apenas 10 anos, estreou no The Voice Kids, da TV Globo. Na oportunidade, ele levou para o palco uma versão cheia de personalidade do rock “Zombie”, clássico da banda The Cranberries.

Após a apresentação, ele respondeu algumas perguntas da cantora e jurada Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, quando destacou que se apresenta profissionalmente e que já cantou para mais de 70 mil pessoas no Festival da Mandioca.

Além disso, o cantor e jurado Carlinhos Brown, encantado com o talento do cantor lagartense, fez o seguinte comentário técnico: “Você vindo com esse tom roqueiro com lembranças sertanejas é um sinal de que nós estamos diante de uma estrela.”

Já em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas utilizou as redes sociais para elogiar o pequeno grande artista lagartense. “O garoto de 10 anos segue na disputa do Programa no time de Maiara e Maraisa. Estamos na torcida!”, postou.

A apresentação de Tavinho também foi registrada por seus conterrâneos. Assista!