Estanciano e Dorense estão na final da Série A2 do Campeonato Sergipano

Os finalistas da Série A2 do Campeonato Sergipano de 2022 foram definidos no último sábado, 15. Estanciano e Dorense avançaram da fase semifinal e vão disputar o título da competição.

O Estanciano se classificou com a vitória por 2 a 1 sobre o Guarany-SE. Abriu o placar com um golaço de bicicleta de Vinícius e ampliou a vantagem com Bruno Alves. Careca descontou para o Guarany nos minutos finais, mas não deu tempo para reverter o placar.