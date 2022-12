Estanciano mantém base vice-campeã da Série A2

A equipe fez ótima campanha na Série A2, mas não conseguiu o título, ficando com o vice em casa ao perder para o Dorense. O trabalho do técnico Ronildo Batalha foi muito bem avaliado e, portanto, ele permanece para o cargo nesta próxima temporada.

“A gente recebeu alguns atletas. Esses atletas serão avaliados aqui também ao longo do processo. Sabemos que o tempo é bastante curto, mas acredito que, a partir da semana que vem, já estaremos com o grupo totalmente fechado. A partir daí, trabalharemos com foco total na nossa estreia, que é já diante de um adversário bastante difícil e fora de casa” explicou Ronildo Batalha, treinador do Estanciano.

A estreia do Estanciano acontece no dia 15 de janeiro, às 16h, no Etelvino Mendonça. A última participação do clube na elite foi em 2017, quando caiu. Entre os jogadores remanescentes que conquistaram o acesso estão o lateral Júnior Santos, o meia Elton Santana, o zagueiro Bruno, o meia Iago, o zagueiro Renan, Luiz Amado, George e o técnico Ronildo Batalha.

