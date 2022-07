Estão abertas as inscrições para concurso do quadro técnico da Marinha

A Marinha do Brasil abriu nesta segunda-feira, 04, as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao seu Quadro Técnico do Corpo Auxiliar. O prazo para se inscrever vai até dia 17. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.

São 16 vagas para ambos os sexos, com idade inferior a 35 anos, em 30/06/23. Serão selecionados candidatos que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão nos cursos superiores em Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Estatística, Informática, Meteorologia, Pedagogia, Psicologia, Engenharia Naval e Ciências Náuticas.

Todas as informações necessárias relativas ao concurso estão no edital publicado no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O candidato fará prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e Redação. Os classificados participarão ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Durante o curso os aprovados recebem alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, bem como remuneração, inicialmente de R$ 9.070,00.

Fonte: Infonet/Marinha do Brasil