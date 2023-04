Estão abertas as inscrições para Concurso Jovem Senador 2023

Os interessados em participar do Concurso Jovem Senador 2023 devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra no dia 05 de maio. Para auxiliar os jovens com a redação, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) disponibilizou no Canal Educação Sergipe, no Youtube, com detalhes sobre o regulamento do concurso para 2023 e dicas para desenvolver o tema deste ano: “Saúde Mental nas escolas públicas”.

O vídeo é resultado da live realizada na manhã da última quinta-feira, 13, pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Participaram do evento on-line o coordenador nacional do Programa Jovem Senador, Antonio Carlos Burity; a coordenadora estadual do Programa Jovem Senador, Nadia Cardoso; a coordenadora do Núcleo de Apoio Socioemocional, Estefany Andrade; a psicóloga Lorena Borges e a professora de redação Jaciana Firmino.

O coordenador nacional do Programa Jovem Senador, Antonio Carlos Burity, explicou que o programa traz grande impacto na formação cidadã dos jovens de escolas públicas dos estados e do Distrito Federal. “Vinte e sete jovens são selecionados para representar seus estados, na companhia de seus professores-orientadores, com todas as despesas pagas”, explicou Burity ao complementar: “A seleção ocorre por meio de um concurso de redação. Quem faz a atividade é o professor. Quem envia a redação é a escola. Todo o aluno tem de ter um professor-orientador. O professor é aquele que submete a atividade em sala de aula. Ele irá acompanhar o estudante durante a semana legislativa. Não é obrigatório ser professor de língua portuguesa. Todo e qualquer professor, de qualquer área do conhecimento, pode participar, desde que ele seja o responsável pela condução da atividade em sala de aula”.

Conforme Burity, desde 2008 foram produzidas cerca de 2 milhões de redações, e o estado de Sergipe sempre se destacou nas edições anteriores do programa. “O perfil do nosso Jovem Senador é do jovem que se interessa pelas questões que envolvem a sociedade. Além disso, 70% dos vencedores de Jovens Senadores são estudantes que vivem em cidades pequenas de até 50 mil habitantes. Às vezes, a cidade é pequena, a escola é pequena, mas todos têm oportunidades iguais no nosso concurso de redação. Basta ter boas ideias e saber defendê-las com bons argumentos”, enfatizou.

De acordo com a coordenadora estadual do Programa Jovem Senador, Nadia Cardoso, os estudantes serão selecionados por meio de Concurso de Redação com o tema “Saúde mental nas escolas públicas”, de acordo com as regras estabelecidas no regulamento. Na primeira etapa, o professor-orientador faz a seleção de seus alunos e envia à Seduc a redação vencedora do colégio (apenas uma redação) até as 23h59 do dia 05 de maio. A seguir, a Seduc faz a seleção estadual e envia as três melhores redações à Coordenação Nacional do Jovem Senador, que definirá a classificação das três redações.

O estudante indicado ao 1º lugar representará seu estado para participar da Semana de Vivência Legislativa, no período de 21 a 25 de agosto de 2023, em Brasília-DF, simulando a atuação dos senadores da República, no processo de discussão e elaboração das leis do país.

Envio das redações

Os colégios devem enviar as redações, ficha de inscrição e documentos via Correios para o endereço: Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, Bloco 3, Sala 33, rua Gutemberg Chagas, 169, DIA, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP 49040-780. Os envelopes dos Correios só terão validade com carimbo da data até 05/05/2023. O envio das redações e demais documentos também pode ser feito pelo e-mail [email protected] , impreterivelmente até as 23h59 do dia 5 de maio de 2023. A direção do Colégio ou o professor-orientador também pode entregar pessoalmente na Seduc, Bloco 3, Sala 33, das 7h30 às 13h, e das 15h às 16h30, até 5 de maio de 2023.

No site https://www12.senado.leg.br/jovemsenador os estudantes e professores encontram todas as informações necessárias à elaboração das redações e inscrição neste Concurso. “É necessário que todos os envolvidos leiam atentamente o regulamento. No Espaço do Professor contém a ficha de inscrição, folha de redação e o Novo Ensino Médio (Atividade Integradora Eletiva – Educação para a Cidadania). No Espaço do Estudante constam as orientações para a preparação e elaboração da redação”, disse Nádia Cardoso.

Fonte: Governo de SE