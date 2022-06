Estão abertas as inscrições para o programa Estudante Monitor

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou na última quinta-feira, 02, os dois editais do Programa “Estudante Monitor” para as escolas estaduais. Conforme os documentos, a participação é por adesão, e cada unidade de ensino será responsável pela seleção interna dos alunos, seguindo cronograma já estabelecido.

Para a função de monitor de busca ativa e transporte escolar o período de inscrição acontece entre os dias 2 e 10 de junho. Já para a função monitor desempenho escolar será de 13 a 23 de junho. Os alunos interessados em participar da seleção devem procurar suas escolas.

Ao todo, estão sendo ofertadas 6 mil bolsas distribuídas em dois eixos de atuação: desempenho escolar, no qual o monitor trabalhará a potencialização do processo de ensino e aprendizagem, principalmente nas disciplinas Português e Matemática, sob a orientação de um professor; e colaboração nas atividades de busca ativa e de transporte escolar, contribuindo com a permanência dos estudantes na escola.

Cada bolsista da rede estadual receberá mensalmente R$ 250,00 para exercer a atividade de monitoria, mais auxílio-transporte no valor de R$ 168,00. O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou que com esse conjunto de ações a Seduc visa promover o contato dos estudantes com experiências de liderança e construção coletiva do conhecimento, impulsionando, consequentemente, o desenvolvimento técnico, ético e de responsabilidade social, com vistas à sua formação cidadã. Ele disse que os estudantes também receberão certificados de participação e reconhecimento no histórico escolar.

Para participar da seleção, os estudantes interessados devem estar regularmente matriculados em uma escola estadual; não ter vínculo empregatício ou qualquer vínculo de estágio; não ser bolsista de qualquer outro Programa estadual; apresentar média, igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75%; ter disponibilidade de 20 horas semanais, duas horas das quais serão destinadas a atividades práticas de monitoria, de acordo com o horário do componente e do professor orientador; e possuir CPF. É importante destacar que para a monitoria de busca ativa e transporte escolar o aluno deve ter idade igual ou superior a 18 anos. Além disso, não será permitido que um candidato concorra nos dois editais ao mesmo tempo.

Também serão avaliados outros critérios: participação em projetos, participação em olimpíadas científicas e do conhecimento ou Jogos da Primavera, além da participação como membro de Conselho Escolar, representante do segmento de estudante, ou voluntário na comunidade, ou em outras localidades, em ações sociais, artísticas, de meio ambiente e outras de relevância social.

Monitoria

Com 4.500 vagas, a monitoria em desempenho escolar é formada por grupos tutoriais de aprendizagem, compostos de alunos do 9º ano, do Ensino Fundamental, e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, para atuação principalmente com os componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática, sob a orientação de um professor da instituição educacional. Entende-se por grupo tutorial de aprendizagem o grupo de estudantes orientados por professor-orientador, no qual o estudante monitor desenvolverá atividades relacionadas ao aprofundamento de estudos, com base em resolução de problemas, aperfeiçoamento de leitura e escrita, matemática e áreas afins. Cada professor-orientador será responsável pelo acompanhamento de, no mínimo, oito e, no máximo, dez estudantes.

Já para a monitoria em busca ativa e transporte escolar serão disponibilizadas 1.500 vagas. É formada de estudantes matriculados nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com idade igual ou superior a 18 anos, com regular frequência escolar, sob orientação da gestão da instituição educacional onde está matriculado. Ele atuará no acompanhamento de estudantes durante o itinerário realizado pelos ônibus escolares, de modo a contribuir para a manutenção de um ambiente de cooperação coletiva, observando comportamentos, ausências e reportando situações à gestão escolar e acompanhar o Painel de Aluno em Risco de Abandono Escolar e o Módulo de Registro de Ações sob supervisão do coordenador pedagógico, sendo necessário dispor de quatro horas diárias para o desempenho dessa atividade.

As escolas interessadas já podem fazer a adesão ao programa Estudante Monitor. É necessário comunicar à diretoria regional de educação (DRE) correspondente a abertura do processo interno de seleção de monitores em desempenho escolar e monitores em busca ativa e transporte escolar. Mais informações podem ser obtidas nos editais:

Estudante Monitor – Desempenho Escolar: https://bit.ly/3tc5BaN

Estudante Monitor – Busca Ativa e Transporte Escolar: https://bit.ly/3tdfvZP

Fonte: Governo de Sergipe