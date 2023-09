Estão abertas inscrições para Curso de Noções em Primeiros Socorros no Ambiente Escolar

Por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), estão abertas as inscrições para o Curso de Noções em Primeiros Socorros no Ambiente Escolar.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de setembro, por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/G39CC5mmLqmVCeA87

Será oferecida uma vaga por instituição escolar da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe. O curso será ofertado em formato à distância por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Fundação de Saúde, com carga-horária de 30 horas.

De acordo com a diretora do Serviço de Formação dos Profissionais da Educação (Seforpe/Cefor), Luana Boamorte, o curso busca atender ao disposto na Lei nº 13.722, de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

“Esperamos que esta primeira oferta seja exitosa, com a participação de representantes de todas as escolas da Rede Estadual, e que os procedimentos elementares dos primeiros socorros sejam apropriados pelos cursistas”, considerou Luana.

Fonte: Governo de SE