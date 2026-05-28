Estelionatário investigado por golpe em Sergipe é localizado no Uruguai

Na última quarta-feira, 27, um homem investigado por aplicar golpes financeiros que causaram prejuízo superior a R$ 3,5 milhões foi localizado na cidade de Rio Branco, no Uruguai, após ação conjunta da Polícia Civil de Sergipe, Polícia Federal e Interpol. O profissional, que trabalhava como assessor de investimentos em uma empresa renomada de Aracaju, é suspeito por cometer estelionato contra cerca de 20 vítimas, convencendo clientes a realizarem supostos investimentos com promessa de rendimentos mensais de até 2%.

De acordo com a delegada Suirá Paim, as investigações começaram em 2024, quando a Delegacia de Defraudações instaurou inquérito para apurar o esquema. Segundo ela, as vítimas relataram que foram convencidas a aplicar recursos diretamente na conta pessoal do investigado. “As vítimas realizaram investimentos financeiros no qual o suspeito prometia rendimentos de até 2% ao mês. Com o avanço das investigações, ficou constatado que elas foram convencidas a aplicar os valores na conta pessoal do suspeito”, afirmou a delegada.

Ainda conforme Suirá Paim, o investigado utilizava a experiência no mercado financeiro para conquistar a confiança dos clientes. “O fato dele já ter passado por diversas instituições financeiras, ter uma vasta carteira de clientes e um escritório aqui na cidade serviu para atrair a confiança das vítimas”, disse.

As vítimas acreditavam estar investindo em ações e em um suposto fundo coletivo criado pelo suspeito. A desconfiança surgiu quando os rendimentos deixaram de ser pagos e os investidores não conseguiram resgatar os valores aplicados.

Durante as investigações, o suspeito foi intimado para prestar esclarecimentos, mas não compareceu à delegacia e também não foi localizado nos endereços cadastrados em Aracaju. “Foram realizadas diversas buscas e diligências sem sucesso”, destacou a delegada.

O delegado Jorge André Santos Figueiredo informou que, após o avanço das investigações, a Polícia Civil descobriu que o investigado havia deixado o país. A partir disso, foi acionado o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Sergipe para inclusão do nome do suspeito na difusão vermelha da Interpol.

“Ele passou a ser procurado em 196 países membros e, após outras informações, foi localizado na cidade de Rio Branco, no Uruguai, vizinho da cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul”, explicou o delegado.

Segundo Jorge André, agora serão adotados os procedimentos judiciais para viabilizar a extradição do investigado ao Brasil. “Toda a tramitação dessa extradição é feita através de um pedido judicial feito pela Justiça Brasileira e deferido também pela Justiça do Uruguai”, afirmou.

A delegada Lauana Guedes detalhou que o suspeito aproveitava a relação de confiança construída ao longo dos anos com os clientes para captar os recursos. “Clientes tinham uma certa confiança no investigado e, por isso, chegaram a aportar esses valores de modo paulatino”, disse.

Ela explicou ainda que os pagamentos eram feitos via PIX para a conta pessoal do investigado, além de entregas em dinheiro em espécie. Conforme a investigação, os rendimentos prometidos inicialmente eram de 1,5% ao mês, mas os pagamentos passaram a ser adiados constantemente.

“Ele vinha com variadas desculpas, então as vítimas registraram diversos boletins de ocorrência”, afirmou Lauana Guedes.

As investigações também apontaram que a empresa na qual o suspeito trabalhava não tinha conhecimento das negociações paralelas realizadas por ele. “A empresa ficou surpresa quando tomou conhecimento desses fatos e ele foi demitido também. A empresa foi uma vítima indireta e os clientes que aportaram esses recursos foram vítimas diretas”, concluiu a delegada.

Fonte: SSP/SE