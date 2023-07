Estratégias de Níveis de Risco no Jogo Aviator Crash

Selecione sua melhor estratégia de risco no Aviator para jogar como um profissional! Leia o guia para definir seus limites, saque, autoplay e estratégia no melhor jogo de Aviator crash.

Três Níveis de Risco no Aviator e Como Jogá-los

O Aviator conquista os corações dos jogadores graças às suas infinitas variações de estilos de jogo. Cada jogador pode encontrar um que seja adequado para si: aposta segura, coeficientes de apostas, aventuras de alto risco ou táticas de médio equilíbrio. Vamos analisar esses 3 estilos de jogo para escolher o que mais lhe convém para jogar no Sunplay Cassino Brasil.

A estratégia deve corresponder à sua forma de assumir riscos. Caso contrário, o desastre é iminente. Como você prefere apostar? Com segurança e estabilidade ou com adrenalina? As estratégias ajudam a incorporar suas buscas, levando a resultados mais satisfatórios no Aviator.

Além disso, as estratégias ajudam a reduzir o nível de estresse relacionado aos prazos limitados do Aviator. Primeiro, você deve fazer uma aposta dentro de 5 segundos; segundo, você deve fazer o saque antes do avião decolar. O nível de estresse diminui magicamente quando você sabe o que fazer em cada etapa.

Portanto, vamos aprender sobre 3 estratégias para 3 níveis de risco: mínimo, médio e alto.

Risco Mínimo no Aviator

A estratégia de baixo risco significa que você joga com coeficientes baixos. A maioria das rodadas do Aviator termina com coeficientes de 1 a 2x. Portanto, você constrói sua tática em torno desses números. Graças a isso, você vence quase todas as rodadas.

A desvantagem desse método é que você recebe prêmios baixos. A vantagem é que você ganha com frequência e de forma estável. Graças a isso, as perdas financeiras são mínimas, e você pode jogar o quanto quiser.

Observe que o Aviator é um jogo com expectativa negativa. Se você jogar por um período muito longo, perderá todo o seu dinheiro. Portanto, suas sessões de jogo devem ser curtas o suficiente para pegar a vitória e minimizar as perdas.

Como você pode implementar a estratégia de baixo risco:

Defina um Auto Cash Out na faixa de coeficientes de 1-2. Defina um Autoplay com limites de aposta na faixa de 1-2 dólares. Use a opção de Aposta Dupla com uma propagação de coeficientes baixa, de x1 a x2.

Qual coeficiente é melhor? Um multiplicador de x1,5 pode ser pequeno demais para trazer boas vitórias. Para isso, você precisa analisar o histórico de rodadas no Aviator. Abra a barra no topo da janela do jogo e encontre resultados que tendem a se repetir com mais frequência. Esse será o seu critério para selecionar coeficientes para a sua estratégia.

Risco Médio no Aviator

A estratégia de risco moderado significa focar em coeficientes de x2 a x5, que acontecem mais de forma mais rara do que x1, mas ainda assim são mais frequentes do que x10. Dessa forma, você ainda obtém muitas rodadas vencedoras, e seus prêmios são maiores do que com táticas de baixo risco.

Aqui você inclui apostas jogadas manualmente e apostas de auto cashout/autoplay. Como pode parecer:

A primeira aposta é jogada manualmente e a segunda aposta é definida como autoplay com um cashout baixo. O mesmo, mas a segunda aposta tem um coeficiente alto para o cashout. Ambas as apostas são jogadas automaticamente e têm uma propagação de cashout automático, como a faixa de x3 a x10.

Observe que aqui você pode perder mais apostas, então você precisa se proteger. A vitória da primeira aposta deve cobrir todos os gastos da outra.

Estratégia de Alto Risco no Aviator

Como sempre, recomendamos arriscar apenas se você conhecer o jogo perfeitamente! Você terá mais chances de ganhar depois de muitas horas de teste e prática do jogo Aviator no modo de demonstração e dinheiro real. O alto risco é perigoso porque a aposta tem um período curto e não perdoará uma resposta lenta.

Uma estratégia de alto risco requer nervos de aço. O ponto principal aqui é pegar um coeficiente alto. Você deve saber quando esperá-lo e por quanto tempo esperar enquanto o avião voa na rodada.

Em primeiro lugar, analise o histórico de rodadas. Em média, os multiplicadores altos ocorrem uma vez a cada 60 minutos. Mas o período pode variar, dependendo da política do cassino. Alguns sites tendem a dar multiplicadores enormes com mais frequência, e outros definem coeficientes médios como prioridade. Portanto, abra o Aviator no modo demo gratuito, teste-o, espere e observe.

Em segundo lugar, você deve proteger o alto risco com uma aposta de coeficiente médio ou baixo. Uma de suas apostas deve ser definida como autoplay ou auto cashout com a faixa de x2 a x10. Dessa forma, você terá um jogo mais seguro.

Estratégia de 2 Apostas no Aviator

A genialidade da Spribe desenvolveu painéis de 2 apostas para que você pudesse fazer 2 apostas em 1 rodada. Sim, isso aumenta os gastos. Mas melhora suas chances se você usar uma estratégia adequada.

2 apostas significam que você constrói 2 estratégias separadas, por exemplo:

A 1ª aposta é com uma estratégia de baixo coeficiente e a 2ª funciona em um sistema médio. A 1ª aposta é altamente arriscada; a 2ª tem cobertura de coeficiente médio. A 1ª aposta é jogada manualmente, e a 2ª tem configurações de autoplay ou auto cashout. A 1ª aposta trabalha com uma estratégia plana (você não altera o valor da aposta), e a 2ª tem um sistema Martingale ou Fibonacci.

Recomendamos fortemente testar essas configurações complexas para 2 apostas na versão de demonstração gratuita. Dessa forma, você obtém padrões prontos para o modo de dinheiro real. A versão de demonstração pode ser jogada por um período infinito. E é melhor treinar no modo gratuito, mesmo que você seja um jogador experiente. A razão é que cada site de cassino tem seus padrões específicos do Aviator, então a estratégia precisa ser ajustada.

Gestão de Banca no Aviator

E lembre-se de que ter um sistema de administração de banca é melhor do que não ter. Você deve definir limites:

no tempo gasto no jogo;

nos depósitos que você transfere para o cassino e contas de jogo;

nos valores das apostas, especialmente em estratégias de progressão, para que o aumento da aposta não seja infinito;

nos ganhos, ou seja, você sai do jogo sem hesitação quando ganha uma quantia específica.

Além disso, a gestão de balança deve estar relacionada à estratégia de risco selecionada. Sistemas de médio e alto risco requerem um grande orçamento. Os sistemas de baixo coeficiente podem exigir orçamentos menores.

Por favor, leia os Termos e Condições do seu cassino para entender os limites e requisitos de pagamentos, depósitos e saques – isso ajudará a evitar surpresas desagradáveis. Que a sorte esteja com você!