Estudantes da rede estadual garantem medalhas de ouro e prata na Gymnasiade na França

A delegação de paratletas sergipanos, que tem à frente o professor Antônio Ferreira Filho, o Ferreirinha, é um dos destaques na Gymnasiade 2022, competição escolar em disputa na região da Normandia, na França. Até o momento já foram conquistadas sete medalhas, três das quais são de ouro e quatro de prata.

O destaque principal é a paratleta Luciele Caroline, estudante do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, que conquistou uma medalha de ouro no arremesso de peso. Nas quatro tentativas regulamentares, Luciele Caroline arremessou o peso de 3kg na distância de 11,76m, que era a sua melhor marca, conquistada recentemente em São Paulo. Aqui, Luciele se superou e conquistou as marcas de 12,35m, 12,21m e 12,6. Esta última lhe garantiu a medalha de ouro.

A paratleta sergipana quebrou dois dos seus recordes anteriores, mas diz que não está satisfeita com a conquista. “Conquistar uma medalha de ouro em competição internacional como a Gymnasiade é importante para qualquer atleta. Isso nos deixa alegre, mas não satisfeita, porque a minha meta é atingir os 13m. Já estou nos 12,61m, portanto muito perto. Com certeza eu vou chegar lá”, disse a medalhista de ouro da Gymnasiade da Normandia.

Caroline ainda participou de outras provas como o lançamento de disco e lançamento de dardo, mas não chegou a medalhar. Mas diz que mesmo assim volta para casa satisfeita com essa conquista.

Outras medalhas

O paratleta Tarcisio Nunes, do Colégio Estadual Glorita Portugal, o qual participa da prova de corrida em bicicleta adaptada, conquistou três medalhas, duas das quais são de prata e uma de ouro. O ouro foi conquistado na prova dos 3000m enquanto as duas medalhas de prata vieram nos 400 e 1500 metros. “Estou satisfeito demais, porque estou saindo da França com três medalhas. Não é fácil participar de uma competição internacional e conquistar três medalhas, sendo uma delas de ouro. Estou muito agradecido” disse Tarciso Nunes.

A outra medalhista foi a Keliane Santos, da Escola Estadual Senador Leite Neto, que conquistou também três medalhas, duas das quais são de prata e uma de ouro. As pratas foram nas provas de 1500 e 400 metros. O ouro foi conquistado na prova de 3000m.

Os sergipanos já encerraram a participação no atletismo, e o professor Ferreirinha considera o saldo como muito positivo. “Considero o saldo como altamente positivo. Trata-se de uma competição internacional, com paratletas de alto índice técnico, e estamos deixando a competição com pelo menos três medalhas de ouro e quatro de prata. Há ainda alguns resultados que podem se confirmar e serem transformados em medalhas” disse o professor, chefe da delegação sergipana de paraatletas.

Fonte: Governo de Sergipe