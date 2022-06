Estudantes da Rede Estadual já podem concorrer a bolsa de R$ 250,00

Estão abertas as inscrições para o programa Estudante Monitor em desempenho escolar até o dia 23 de junho. Os jovens devem procurar a direção de suas escolas para realizar a inscrição. O monitor será responsável pela tutoria de aprendizagem do grupo de estudantes orientados por professor-orientador, no qual o estudante monitor desenvolverá atividades relacionadas ao aprofundamento de estudos, com base em resolução de problemas, aperfeiçoamento de leitura e escrita, matemática e áreas afins. Cada aluno selecionado receberá mensalmente R$ 250,00 para exercer a atividade de monitoria, mais auxílio-transporte no valor de R$ 168,00.

Para participar da seleção, os estudantes interessados deverão cumprir os seguintes requisitos: estarem regularmente matriculados em uma escola estadual; não terem vínculo empregatício ou qualquer vínculo de estágio; não serem bolsistas de qualquer outro programa estadual; apresentarem média, igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75%; terem disponibilidade de 20 horas semanais, duas horas das quais serão destinadas a atividades práticas de monitoria, de acordo com o horário do componente e do professor orientador; e terem CPF. É importante destacar que para a monitoria de busca ativa e transporte escolar o aluno deve ter idade igual ou superior a 18 anos. Além disso, não será permitido que um candidato concorra nos dois editais ao mesmo tempo.

Também serão avaliados outros critérios: participação em projetos, participação em olimpíadas científicas e do conhecimento ou Jogos da Primavera, além da participação como membro de Conselho Escolar, representante do segmento de estudante, ou voluntário na comunidade, ou em outras localidades, em ações sociais, artísticas, de meio ambiente e outras de relevância social.

Ao todo, estão sendo oferecidas 6 mil bolsas, 4.500 das quais são destinadas a monitores em desempenho escolar, e 1.500 vagas para monitor de busca ativa e transporte escolar.

Fonte: Seduc