Estudantes da Rede Estadual têm até 18 de outubro para decidir Língua Estrangeira do Enem

Estudantes que foram inscritos de forma automática para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano devem selecionar, até o dia 18 de outubro, a Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) para fazer a prova. Na Rede Pública Estadual de Educação, cerca de 2.800 estudantes ainda precisam acessar a Página do Participante para fazer a escolha. Caso não seja feita, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atribuirá a escolha para a Língua Inglesa.

Neste ano, a novidade do Enem foi a inscrição automática para concluintes do Ensino Médio na rede pública em todo o país. Ou seja, todos os estudantes da rede pública matriculados no 3° ano do Ensino Médio estão inscritos para a prova. Esta medida acontece em razão de outra novidade, que é a integração do Enem com a prova do Sistema de Avaliação Básica (Saeb). A medida ajuda o Saeb a avaliar as condições da educação básica no país com os resultados diretos do Enem.

Com essa inscrição automática, o estudante que for fazer a prova deve selecionar a Língua Estrangeira. De acordo com a coordenadora do Programa Pré-Universitário, Gisele Pádua, aproximadamente 2.800 estudantes, de um total de 20 mil de toda a rede pública em Sergipe, precisam fazer essa escolha antes do fim do prazo. “Se o estudante não fizer essa escolha até o dia 18, a língua obrigatória da prova dele vai ser o inglês. E tem muita gente que tem mais afinidade com o Espanhol. Então, é por isso que a gente está nessa mobilização com todas as escolas da rede”, afirma.

O estudante deve entrar na Página do Participante (clique aqui) para fazer a escolha. Antes de definir a língua, é necessário que o aluno faça o preenchimento do questionário socioeconômico, que também está disponível na Página do Participante. “A gente reforça que o Enem transforma vidas. Hoje, no Brasil, ele é a maior porta de acesso ao ensino superior”, complementa a coordenadora, Gisele Pádua.

Enem

As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. São dois domingos de prova, e o primeiro é voltado para as Ciências Humanas, Linguagens e Redação, e o segundo, para as Ciências da Natureza e Matemática. Ao todo, são 180 questões, divididas em 90 para cada dia de prova. No primeiro dia, o estudante tem 5 horas e 30 minutos para fazer o exame. Já no segundo dia, são 5 horas. Os portões do local de prova abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. O local de prova do aluno é liberado dias antes do exame, na Página do Participante. O estudante deve levar, obrigatoriamente, caneta esferográfica transparente, de tinta preta, além de documento de identificação com foto.

Fonte: Governo de SE